von: Spieletipps Team (19. Februar 2019)

Ethanol farmen - so gehts am schnellsten

Wer in Far Cry - New Dawn seine Basis verbessern will, der muss eine Menge Ethanol farmen. Dieser Rohstoff sorgt in Prosperity für kummulatives Wohlergehen und daher möchten wir euch hier geeignete Methoden verraten, wie ihr viel Ethanol finden könnt.

Ethanol-Tankwagen sind eine gute Quelle für das kostbare Gut in Far Cry - New Dawn.

Ethanol finden und farmen

Ethanol ist das neue Gold nach der Apokalypse. In Hope County gibt es glücklicherweise mehrere Quellen für Ethanol, dennoch lohnen sich einige Methoden zum Sammeln dieses Rohstoffes mehr als andere. Nachfolgend verraten wir euch, wie ihr effektiv Ethanol farmen könnt:

Nehmt Außenposten ein! Sprecht regelmäßig mit Spähern und Kundschaftern, die ihr überall findet und an den Ausrufezeichen erkennt, um die Fundorte der Außenposten zu offenbaren. Tötet alle Gegner in einem von zehn Außenposten und kassiert 100 Ethanol. Unter bestimmten Bedingungen erhaltet ihr zusätzliches Ethanol. Dazu lest ihr weiter unten mehr.

Ethanol-Tankwagen klauen und abliefern! Die LKW mit kostbarem Ethanol sind entsprechend gekennzeichnet. Der große „Ethanol”-Schriftzug auf der Seite ist kaum zu übersehen. Anstatt den Lastwagen in die Luft zu sprengen, tötet ihr den Fahrer mit gezielten Schüssen und übernehmt das Fahrzeug. Dieses bringt ihr jetzt zu dem nächsten Außenposten und erhaltet dafür 75 Ethanol.

Vorratslieferungen verfolgen und öffnen! Immer wieder bekommt ihr in der linken unteren Bildschirmhälfte angezeigt, wenn eine neue Vorratslieferung von einem Flugzeug abgeworfen wird. Beobachtet nun den Himmel und sichtet das Flugzeug, ehe es die Vorratslieferung in Begleitung mit gelbem Rauch abwirft. Neben 35 bis 40 Ethanol erhaltet ihr nützliche Materialien.

Spezialisiert ihr euch auf diese drei Methoden, werdet ihr schnell Ethanol farmen können. Nachfolgend möchten wir euch verraten, wie ihr euren Gewinn beim Einnehmen der Außenposten maximiert und dadurch noch etwas mehr Ethanol bekommen könnt.

Für die Übernahme eines Ethanol-Lastwagens erhaltet ihr auch eine Trophäe. So sieht das aus:

Ethanol über Außenposten gewinnen

Haltet ihr euch an einige Bedingungen, könnt ihr noch mehr Ethanol beim Übernehmen von Außenposten gewinnen. So erhaltet ihr zum Beispiel +25 zusätzliches Ethanol, wenn ihr keinen Alarm auslöst. Dafür solltet ihr vor dem Angriff die Funkmasten mit grünen Lichtern erspähen und ausschalten. Im besten Fall habt ihr eine schallgedämpfte Waffe parat, um diese lautlos auszuschalten.

Zusätzliche +50 Ethanol gibt es, wenn ihr unentdeckt bleibt. Das schließt keinen Alarm auszulösen mit ein. Hierfür empfehlen wir euch wieder schallgedämpfte Waffen oder einen Bogen sowie tödliche Nahkampf-Takedowns. Entdecken Feinde einen ausgeschalteten Kameraden, ist das nicht weiter schlimm. Sie dürfen nur eure Präsenz nicht wahrnehmen.

Bei dem blauen Pfeil-Symbol könnt ihr den Außenposten zurücksetzen und noch mehr Ethanol farmen.

Habt ihr einen Außenposten unter den optimalen Bedingungen zum ersten Mal eingenommen, macht das also 150 Ethanol als Belohnung. Danach wird der Außenposten mit einem Stern versehen. Die nächsten beiden Sterne erreicht ihr, wenn ihr die Basis erneut auf einem höheren Schwierigkeitsgrad einnehmt.

Um einen zweiten und dritten Versuch zu starten, an noch mehr Ethanol zu kommen, begebt ihr euch zum blauen Pfeil-Symbol und plündert die Funkanlage. Ihr erhaltet auf der Stelle 50 Ethanol und könnt einen erneuten Angriff auf den Außenposten starten. Ihr erhaltet bei zwei und drei Sternen 200 und 300 Ethanol - eine ganze Menge!

