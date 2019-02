von: Spieletipps Team (19. Februar 2019)

Wollt ihr in Far Cry - New Dawn neue Songs freischalten, müsst ihr MP3-Player finden, die den technischen Fortschritt überlebt haben und im Rahmen der Nebenmission „Audiophil” gefunden werden müssen. Wir zeigen euch die Fundorte aller MP3-Player im Video.

Sobald ihr euren ersten MP3-Player findet, startet die Nebenquest „Audiophil” automatisch. Jeder der zehn MP3-Player fügt dem Überlebensradio einen neuen Song hinzu. Eine Trophäe gibt es obendrein. Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte:

In diesem kurzen Video zeigen wir euch die Fundorte aller MP3-Player:

Fundorte aller MP3-Player in Far Cry - New Dawn

Im Video oben zeigen wir euch alle Fundorte der zehn MP3-Player, an dieser Stelle möchten wir euch noch einige nützliche Hinweise für eure Suche verraten und weiter unten eine Liste mit Timecodes für das Video mit euch teilen.

Stellt sicher, dass ihr den Kletterhaken mit Vorteilspunkten freigeschaltet habt. Diesen werdet ihr für einige der MP3-Player auf jeden Fall benötigen. Auch werdet ihr vermehrt in Bereiche gelangen, in denen ihr zunächst einen Schlüssel finden müsst, ehe ihr an den MP3-Player samt Kopfhörer gelangt. Hier hilft auch der „Schlösser knacken”-Vorteil.

Habt ihr 30 Ethanol übrig, könnt ihr euch die Karte mit den Fundorten der MP3-Player in der Kartografie kaufen. Dafür müsst ihr aber erst Ben für eure Basis gewinnen, indem ihr seine Mission absolviert. Anschließend verbessert ihr die Kartografie noch auf Stufe 2, ehe die Karte mit den Fundorten der MP3-Player verfügbar wird.

Die MP3-Player aus Far Cry - New Dawn erkennt ihr überwiegend an den großen Kopfhörern.

Nachfolgend liefern wir euch eine kurze Beschreibung der MP3-Player-Fundorte und passende Timecodes für das oben geteilte Video:

MP3‑Player Fundort Timecode MP3-Player #1 Begebt euch in den Bradbury-Wald im Norden von Prosperity und zerschlagt die Holzbretter am zugewachsenen Haus, um darin den MP3-Player im Regal zu finden. 00:00 MP3-Player #2 Reist in Big Mikes Tal und schlüpft hier durch eine Falltür neben dem Haus, um in den Bunker zu gelangen. 00:25 MP3-Player #3 Wieder müsst ihr durch eine Falltür klettern, die dieses Mal bei den Autowracks bei Fillmores Bude zu finden ist. Im Bunker liegt der MP3-Player. 00:50 MP3-Player #4 Sucht im Turm am Seeufer nordöstlich von Prosperity nach diesem MP3-Player. Hier müsst ihr euch vom Wasser aus mit dem Kletterhaken hinauf ziehen. 01:19 MP3-Player #5 Betretet die Höhle bei Frobishers Andenken und nutzt an deren Ende euren Kletterhaken, um weiter zu kommen. 01:51 MP3-Player #6 Reist zu Sergeys Wagon und durchsucht die Waggons. Hier liegt ein MP3-Player auf einer verrutschten Kiste. 02:31 MP3-Player #7 Sucht im Osten von Seins Zuflucht im Garten nach ein paar Bodenplanken, die ihr zerschlagen müsst, ehe der MP3-Player zum Vorschein kommt. 02:50 MP3-Player #8 Begebt euch in den Südosten vom Rachenputzerpass und sammelt den Schlüssel im Gebäude auf, der auf dem Getränkeautomaten liegt. Dreht euch um 180 Grad und öffnet die zuvor verschlossene Tür. 03:14 MP3-Player #9 Im östlichen Bereich der Karte findet ihr Barracken. Wieder müsst ihr zunächst einen Schlüssel finden, der im Gebäude mit ein paar Materialien im Regal liegt. Zerstört davor die Holzbretter und schnappt euch den MP3-Player im verschlossenen Raum. 03:50 MP3-Player #10 Reist in den Norden der Karte zum Grabwasser. Sucht im Gefrierfach des Kühlschranks im Gebäude nach dem Schlüssel, indem ihr die Tür vorher zerstört. Schließt nun die Tür zum Fundobjekt auf. 04:22

Habt ihr alle zehn MP3-Player gefunden, werdet ihr unter anderem mit der Trophäe „Audiophil” belohnt - hat doch was, oder?

