Waffen, ihre Stats und Tipps zur Handhabung

Die Waffen sind in so gut wie jedem „Battle Royale”-Shooter spielentscheidend. Auch in Apex Legends kann eine geeignete Kombination von Waffen zum sicheren Sieg führen. Wir möchten euch hier alle Kriegswerkzeuge und ihre Werte vorstellen. Außerdem liefern wir euch nützliche Tipps zur Handhabung spezieller Waffen.

Welchen Schaden machen die Waffen? Wie sehen die Stats allgemein aus? All das werden wir euch hier zu jedem Gewehr liefern, damit ihr genau wisst, welche die für euch besten Waffen sind.

Wir zeigen euch alle Waffen in Apex Legends und liefern euch die wichtigsten Stats dazu.

Stats aller Waffen in der Bilderstrecke

Mit dem Sturmgewehr „Havoc” wird die Waffenauswahl in Apex schon kurz nach Release erweitert. Wir können also davon ausgehen, dass in Zukunft weitere Waffen integriert werden.

In der folgenden Bilderstrecke findet ihr alle Waffen, die in der Königsschlucht aktuell zu finden sind. Dazu liefern wir euch alle wichtigen Stats wie Schaden:

Unseren Waffen-Guide möchten wir mit einer Liste aller Gewehre, Schrotflinten, Pistolen und mehr abschließen. Indem ihr auf den Namen der Waffe klickt, gelangt ihr direkt auf das jeweilige Bild in der Galerie, wo ihr dann alle Stats findet:

Sturmgewehre

Flatline

Hemlok

R-301

Havoc (folgt in Kürze...)

Maschinenpistolen

Leichte Maschinengewehre

Scharfschützengewehre

Schrotflinten

Pistolen

Schon den kreativen Cinematic-Trailer zu Apex Legends gesehen? Der sieht wirklich gut aus:

Was ihr sonst über Waffen wissen solltet

In der Liste oben gibt es legendäre Waffen (zu erkennen an der gelben Kennzeichnung im Spiel) wie die Karaber oder die Mastiff. Diese werdet ihr nur sehr selten finden. Auch die Munition dieser Waffen gibt es nicht in der Spielwelt.

Wollt ihr eine ausgerüstete Waffe und den schönen neuen Skin inspizieren, könnt ihr die Taste links auf dem Steuerkreuz gedrückt halten. In der kurzen Animation könnt ihr allerdings weder Feuern noch nachladen, überlegt euch also gut, wann ihr euch die Waffe oder den Skin genauer ansehen wollt.

Außerdem solltet ihr Visiere, mit denen ihr gerne spielt, immer schon mitnehmen, auch wenn ihr noch keine Waffe eingesammelt habt. Sobald ihr ein Gewehr aufsammelt, wird das Visier automatisch ausgerüstet, wenn ihr es montieren könnt.