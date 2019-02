von: Spieletipps Team (22. Februar 2019)

Die zahlreichen Editionen von Anthem liefern euch Bonusinhalte wie Skins, Rüstungspakete oder Waffen. Doch, wie und wo könnt ihr diese Boni und DLCs einlösen? Bzw. wann schaltet ihr sie im Spiel frei? Wir möchten euch hier Antworten auf all diese Fragen liefern, damit ihr euch lästiges Suchen erspart.

Vorbestellerboni, „Legion of Dawn”-Edition und andere Extras können erst nach einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel freigeschaltet werden. Das gilt für alle Plattformen, also PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Wir zeigen euch, wo ihr Bonusinhalte wie diese der „Legion of Dawn”-Edition im Spiel freischalten und finden könnt.

Wo finde ich Bonusinhalte oder DLCs im Spiel?

Das mag jetzt für den ein oder anderen selbstverständlich sein, doch ihr solltet euch versichern, dass ihr die Codes für Bonusinhalte auf eurer jeweiligen Plattform eingelöst habt. Bei Amazon zum Beispiel erhaltet ihr den Code für Vorbesteller-Boni oft erst kurz vor Release des Spiels.

Wollt ihr eure eingelösten DLCs oder Bonusinhalte freischalten, müsst ihr den Vanity-Händler namens Prospero freischalten. Prospero wird euch mit der Quest „Feuer machen” beauftragen, die ihr etwa eine Stunde nach Spielstart automatisch im Rahmen der Geschichte annehmen werdet. Ihr könnt sie also nicht verpassen.

Die zweiter Story-Mission „Feuer machen” schaltet die Schmiede und eure Extras frei

In der freien Welt müsst ihr nun drei Mal Ember finden und sie zurück zu Prospero bringen, wenn ihr eure DLCs und Bonusinhalte freischalten wollt. Ember lassen Pflanzen, Erze und andere Rohstoffquellen zufällig fallen, wenn ihr mit ihnen interagiert. Kehrt anschließend nach Fort Tarsis zurück und sprecht mit Prospero, der nun seinen Shop für euch öffnet.

In Prosperos Laden könnt ihr alle Extras der „Legion of Dawn”-Edition oder andere Vorbestellerboni freischalten und letztlich auch ausrüsten, indem ihr den Reiter „Belohnungen” auswählt.

Noch nicht überzeugt? Der Launch-Trailer dürfte Lust auf mehr von Anthem machen:

Boni der „Legion of Dawn”-Edition

Die „Legion of Dawn”-Edition von Anthem kostet etwa 20 Euro extra. Habt ihr die Standard Edition gekauft, könnt ihr für entsprechendes Geld auch alle Extras der speziellen Version separat kaufen. Das sind alle Boni der „Legion of Dawn”-Edition:

legendäre Waffe „Light of the Legion“

legendäres „Legion of Dawn“-Rüstungspaket für alle Klassen

legendäres Ranger-Ausrüstungsteil

digitaler Soundtrack zu Anthem

Wichtig: Die Inhalte der „Legion of Dawn”-Edition sind erst mit dem Release des Spiels, also am 22. Februar 2019, verfügbar. Vorher werdet ihr keine Skins, Inhalte oder Boni bei Prospero finden.

Schließt die Mission bei Prospero ab, um den Vanity-Händler freizuschalten.

Boni für Vorbesteller

Habt ihr Anthem auf einer beliebigen Plattform vorbestellt, erhaltet ihr das besondere Rüstungsset der „Legion of Dawn”-Edition nur für die Ranger-Klasse.

Dazu erhaltet ihr ebenfalls die legendäre Waffe „Light of the Legion“ und ein exklusives Gründer-Spielerbanner. Euer aktives Banner könnt ihr im Squad-Menü einstellen, indem ihr auf „Banner ändern” klickt.

