(25. Februar 2019)

Zu den Sammelobjekten in den zehn Gebieten von Anthem zählen Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte. Wir liefern euch zu jedem Ort jeweils ein Video mit allen Fundorten, damit ihr die zahlreichen Entdecker-Herausforderungen freischalten und zusätzliche Münzen abstauben könnt.

Habt ihr euch die Trophäen-Liste schon angesehen, werden euch die vielen Entdecker-Herausforderungen aufgefallen sein. Findet ihr alle Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte im jeweiligen Gebiet, landet eine Errungenschaft als Bonus in eurer Sammlung.

Im Menü könnt ihr euren Fortschritt an gesammelten Fundobjekten pro Gebiet einsehen.

Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte

Die Sammelobjekte haben alle einen eigenen Kniff, den wir euch nachfolgend kurz vorstellen möchten. So sollten keine Zweifel bei der Suche aufkommen und ihr könnt entspannt etwas Münzen verdienen. Schließt ihr die Entdecker-Herausforderungen nämlich ab, indem ihr alle Distrikte, Wahrzeichen und versteckten Orte findet, wandern als Belohnung ein paar Münzen auf euer Konto.

In jeder Region von Anthem gibt es verschiedene Distrikte. Entdeckt ihr einen, wird der Name in der Mitte des Bildschirmes oben angezeigt. Findet ihr Dokumente auf dem Boden, die von einer Art Schildkuppel geschützt werden, handelt es sich um Wahrzeichen, die ihr aufsammeln müsst. Eine kurze Beschreibung zum Sammelobjekt signalisiert euch den Fund.

Dann werden euch sicherlich schon die Steintor-Symbole auf der Karte aufgefallen sein. Besucht ihr diese, entdeckt ihr versteckte Orte, deren Namen ebenfalls in der Mitte im oberen Bildschirm angezeigt werden. Das ist die Galerie, in der ihr für jeden Ort ein Video mit allen Fundorten finden werdet:

Nachfolgend liefern wir euch eine Liste aller Orte. Klickt auf den Link, um auf die Seite der Bilderstrecke zu gelangen:

