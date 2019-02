von: Spieletipps Team (28. Februar 2019)

Riesige Gesichter: Fundorte in der Wüste, im Dschungel und im Schnee (Season 8, Woche 1)

Pünktlich zu Season 8 von Fortnite dürft ihr euch schon an neuen Herausforderungen aus Woche 1 messen. Ihr müsst drei riesige Gesichter finden, die sich in der Wüste, im Dschungel und im Schnee verstecken. Genauer gesagt sind das riesige Gesichter in Bergformationen, die ihr schon von weitem erkennt. Wir zeigen euch die Fundorte!

Die Herausforderung aus Woche 1 verlangt folgendes von euch: „Besuche ein riesiges Gesicht in der Wüste, im Dschungel und im Schnee.” Genauer gesagt gibt es insgesamt drei Gesichter und je eines in den angegebenen Gebieten.

Piraten, Ninjas und Bananen im neuen Trailer zu Season 8 in Fortnite. Schaut mal rein!

Riesige Gesichter in der Wüste

Das erste der riesigen Gesichter findet ihr ganz im Süden von Paradise Palms. Aus einer vergangenen Herausforderung werdet ihr den Berg bereits kennen, auf dem nun ein riesiges Gesicht zu sehen ist. Im folgenden Bild zeigen wir euch den Fundort auf der Karte und ein Bild zum Standort:

Das riesige Gesicht in der Wüste hat sogar eine ganz hübsche Frisur aus Autos und Kakteen.

Riesige Gesichter im Dschungel

Ein zweites riesiges Gesicht findet ihr östlich des neuen Gebietes Sunny Steps, das sich im ganz im Nordosten der Karte und in der Nähe des Vulkans befindet. Anstelle eines großen Berges ist das riesige Gesicht in diesem Fall auf einem Hügel zu sehen. Hier ein Bild zum Fundort:

Erkundet ihr das neue Gebiet Sunny Steps, werdet ihr das riesige Gesicht früh auf dem Hügel sehen.

Riesige Gesichter im Schnee

Im Südwesten der Karte findet ihr das dritte riesige Gesicht. Der Fundort befindet sich genauer gesagt im Osten von Happy Hamlet. Das Ork-Gesicht findet ihr an dem großen Eisberg am Rande der Karte. Wir zeigen euch auch diesen Fundort im folgenden Bild:

Am Rande der Karte findet ihr dieses riesige Gesicht im Schnee mit großen Zähnen.

Mithilfe eines neuen Features könnt ihr Herausforderungen jetzt auch mit der Hilfe eures Teams lösen. Eure Freunde helfen euch dabei, den Fortschritt einer Herausforderung voranzutreiben. Wählt dafür eine Herausforderung aus und wählt die Gruppenhilfe, die immer nur für einen Auftrag aktiv sein kann.

Außerdem gibt es jetzt Kanonen, in die ihr euch setzen könnt. Diese katapultieren euch mehrere Meter weit in die Luft und ihr könnt so schnell von A nach B reisen. Auch bei den Herausforderungen kann das nützlich sein.

