von: Spieletipps Team (08. März 2019)

Die Dämonenjäger Nero und Dante sind zurück! Das stylische Action-Gemetzel Devil May Cry 5 bleibt seinen Wurzeln ihn vielen Aspekten treu. Dazu gehören auch bockschwere Herausforderungen für ehrgeize Spezialisten. An welchen Erfolgen und Trophäen ihr euch die Zähne ausbeißen dürft, zeigt euch unsere Trophäenliste!

Die höllisch schweren Erfolge von DMC 5

Perfektionistische Trophäenjäger sollten es sich zweimal überlegen, ob sie sich mit Devil May Cry 5 anlegen wollen, denn die begehrte Platin-Trophäe bzw. die 100 % müsst ihr euch hart erarbeiten.

Das größte Hindernis ist dabei der Erfolg „Legendär“. Um diesen freizuschalten, müsst ihr DMC 5 auf allen Schwierigkeitsgraden (außer „Himmel und Hölle“) abschließen und dabei immer den S-Rang erhalten.

Das schließt auch den freischaltbaren Schwierigkeitsgrad „Hölle und Hölle“ mit ein, bei dem ihr nach nur einem Treffer sterbt, während gewöhnliche Gegner mehr Gesundheit haben als Bosse auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Damit sollte feststehen, dass DMC 5 eine der schwierigsten Platin-Trophäen überhaupt hat!

Es gibt insgesamt 49 Trophäen und 48 Erfolge. Auf PS4 sieht die Verteilung der Trophäen wie folgt aus:

Bronze-Trophäen : 40

: 40 Silber-Trophäen : 5

: 5 Gold-Trophäen : 3

: 3 Platin-Trophäe: 1

In DMC 5 gibt es keine geheimes Achievements, sodass ihr euch die folgende Liste durchlesen könnt, ohne große Spoiler befürchten zu müssen. Für einige Erfolge haben wir passende Video-Guides eingefügt!

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Gamerscore Devil May Cry Schaltet alle Trophäen frei. Platin n. v. Jetzt wird gerockt! Schließt das Spiel im Modus "Mensch" ab. Bronze 10 GS Los geht's! Schließt das Spiel im Modus "Teufelsjäger" ab. Bronze 10 GS Papa wird stolz sein Schließt das Spiel im Modus "Sohn Spardas" ab. Bronze 10 GS Tanz mit dem Teufel Schließt das Spiel im Modus "Dante muss sterben" ab. Silber 60 GS Treppe zum Himmel Schließt das Spiel im Modus "Himmel oder Hölle" ab. Silber 60 GS Schnellstraße zur Hölle Schließt das Spiel im Modus "Hölle und Hölle" ab. Gold 100 GS In Ungnade gefallen Absolviert die Prologmission. Bronze 10 GS Beschützer des Volkes Besiegt alle Gegner in Mission 01. Bronze 10 GS Wo die Roten Kugeln wachsen Sammlt die Roten Kugeln in Mission 02, die sich an einem unerwarteten Ort befinden. Bronze 10 GS Wiedervereinigung Absolviert Mission 03. Bronze 10 GS Nebenstraße Zerstört in Mission 04 eine bestimmte Mauer. Bronze 10 GS

So schaltet ihr „Nebenstraße“ frei!

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Gamerscore Ein Beinbruch Wehrt in Mission 05 eine von oben kommende Gefahr ab. Bronze 10 GS

So schaltet ihr „Ein Beinbruch“ frei!

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Gamerscore Endstation Absolviert Mission 06. Bronze 10 GS Geteilte Pein Absolviert Mission 07 mit Nero und V. Bronze 10 GS Licht in der Finsternis Absolviert Mission 08. Bronze 10 GS Adlerauge Zerstört in Mission 09 eine bestimmte Mauer. Bronze 10 GS Das ist noch nicht zu Ende Absolviert Mission 10. Bronze 10 GS Eine Nummer zu groß Bietet dem Boss in Mission 11 im Nahkampf mit gutem Timing die Stirn. Bronze 10 GS Der Qliphoth Absolviert Mission 12. Bronze 10 GS Jedem das Seine Absolviert Mission 13 mit Nero, V und Dante. Bronze 10 GS Die Zeit drängt Absolviert Mission 14. Bronze 10 GS Nette Tricks Geht in Mission 15 vorsichtig vor und vermeidet unnötigen Schaden. Bronze 10 GS Zucht und Ordnung Geht in Mission 16 gegen den Boss in die Offensive, ohne euch nur auf rohe Gewalt zu verlassen. Bronze 10 GS Zurück ins Leben Absolviert Mission 17. Bronze 10 GS Mann mit Mission Absolviert Mission 18. Bronze 10 GS Kampf für die Ewigkeit Absolviert Missionen 19+20 ohne Fortsetzungen (beliebige Schwierigkeit außer "Himmel oder Hölle"). Bronze 10 GS Gar nicht so übel Führt eine Combo im Stil-Rang S aus. Bronze 10 GS Stil hoch drei Führt eine Combo im Stil-Rang SS aus. Bronze 10 GS Fetzen mit Stil! Führt eine Combo im Stil-Rang SSS aus. Bronze 10 GS Entschleierte Geheimnisse Absolviert alle Geheimmissionen. Silber 60 GS Die Schnellen und die Toten Besiegt 5 Gegner in 1 Sekunde. Bronze 10 GS Verdammt nochmal Nutzt erdrückende Kraft, um zu einem unerwarteten Abschluss zu kommen. Gold 100 GS Ein verdammt guter Jäger Absolviert alle Missionen mit S-Rang. Silber 60 GS Legendär Absolviert alle Missionen mit S-Rang in allen Schwierigkeitsgraden außer "Himmel oder Hölle". Gold 100 GS Ich glaube, ich kann fliegen Bringt durch Springen oder anderen Wegen insgesamt 60 Minuten in der Luft zusammen. Bronze 10 GS Nichts ist unmöglich Erwerbt alle Fertigkeiten von Nero. Bronze 10 GS Leibhaftige Legende Erwerbt alle Fertigkeiten von Dante. Bronze 10 GS Dämonenzüchtiger Erwerbt alle Fertigkeiten von V. Bronze 10 GS Physische Perfektion Verbessert eure Lebenskraft-Anzeige aufs Maximum. Bronze 10 GS Des Teufels kecke Beute Verbessert eure DT-Anzeige aufs Maximum. Bronze 10 GS Eine neue Aufgabe Nehmt nach dem Vorfall von Red Grave einen neuen Job von Morrison an. Bronze 10 GS Volltreffer! Sammelt insgesamt mehr als 1.000.000 Rote Kugeln. Silber 60 GS Dämonenvernichter Besiegt insgesamt 1.000 Gegner. Bronze 10 GS Neu bewaffnen und nochmal Sammelt bei Missionen mehr als 100 Devil Breakers. Bronze 10 GS Dante der Glücksspieler Verwendet insgesamt mehr als 500.000 Rote Kugeln mit Dr. Faust. Bronze 10 GS Wer braucht denn schon Waffen? Absolviert Mission 11, ohne ein Waffenset für Dante auszurüsten (außer "Himmel oder Hölle"). Bronze 10 GS Unbewaffnet und gefährlich Absolviert Mission 07, ohne beim Start einen Devil Breaker auszurüsten (außer "Himmel oder Hölle"). Bronze 10 GS Helferschutz Absolviert Mission 05, ohne dass Vs Dämonen außer Kraft gesetzt werden (außer "Himmel oder Hölle"). Bronze 10 GS

