von: Spieletipps Team (07. März 2019)

In Woche 2 der Season 8 von Fortnite müsst ihr u. a. quer über die ganze Insel reisen und die äußersten Punkte der Karte finden. Wenn ihr das schafft, werdet ihr mit 5 Sternen belohnt – wir helfen euch dabei!

Alle Fundorte auf der Karte

Wenn ihr die Karte von Fortnite öffnet und euch die Konturen anschaut, ist es gar nicht so schwer, die vier äußersten Punkte zu entdecken. Mit dieser Methode konnten wir die folgenden vier Orte ausfindig machen:

Dass ihr euch an den richtigen Stellen befindet, erkennt ihr an kleinen Schildern, die mit den Buchstaben N, S, O und W die entsprechenden Punkte markieren. Die vier Orte sind sehr weit voneinander entfernt, sodass ihr die Herausforderung auf vier Matches ausdehnen solltet.



Landet dann einfach am Anfang einer jeden Partie in der Nähe von einem der vier Punkte, um die Challenge ohne großen Zeitdruck abzuschließen. Nachfolgend zeigen wir euch noch die einzelnen Fundorte ganz genau!



Der nördlichste Punkt der Insel

Nordöstlich von Junk Junction findet ihr den nördlichsten Punkt.

Der südlichste Punkt der Insel

In der Nähe von Lucky Landing befindet sich der südlichste Punkt.

Der östlichste Punkt der Insel

Südlich von Lonely Lodge ist der östlichste Punkt.

Der westlichste Punkt der Insel

Bei Snobby Shores findet ihr den westlichsten Punkt.

