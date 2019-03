von: Spieletipps Team (14. März 2019)

Auch in The Division 2 schließt ihr euch der gleichnamigen Agenten-Gruppe an, um mit Washington, D.C. die Hauptstadt Amerikas vor der aufkommenden Krise zu schützen. Für den Kampf gegen die verschiedenen Fraktionen, werdet ihr zwischendurch immer wieder mit Trophäen und Erfolgen belohnt, die wir euch hier alle präsentieren möchten.

Damit wir euch unnötige Spoiler ersparen, haben wir die versteckten Trophäen und Erfolge in einer zweiten Tabelle weiter unten aufgeführt. So könnt ihr euch die erste Trophäenliste ohne Gefahr durchlesen.

Hinweis: Erste Leitfaden-Videos zu ausgewählten Trophäen und Erfolgen findet ihr unter den beiden Tabellen.

Feuer frei! Für die Trophäen und Erfolge in The Division 2 müsst ihr viel arbeiten.

Alle Trophäen und Erfolge in The Division 2

Habt ihr den Vorgänger gespielt, werden euch einige der 43 Trophäen und 42 Erfolge bekannt vorkommen. Wer die Platin-Trophäe oder 100% anstrebt, muss ein Objekt aus jeder Dark Zone bergen, Stufe 30 erreichen, 20 Blaupausen sammeln oder zehn Gegnern mit einer Armbrust ins Bein schießen - tolle Anspielung! Auf der PlayStation 4 sieht die Verteilung wie folgt aus:

Bronze-Trophäen: 33

33 Silber-Trophäen: 5

5 Gold-Trophäen: 4

4 Platin-Trophäe: 1

1 (Davon versteckte Trophäen: 13)

Alle Trophäen und Erfolge sowie ihre Freischaltbedingungen, zeigen wir euch in der nachfolgenden Tabelle. Weiter unten in der zweiten Auflistung findet ihr dann die geheimen Errungenschaften, die ihr euch erst durchlesen solltet, wenn ihr die Geschichte zum ersten Mal abgeschlossen habt:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Wiederaufbau von D.C. Alle Siedlungen vollständig ausbauen. Bronze 30 G Ich kam, sah und kontrollierte 20 Kontrollpunkte in D.C. entdecken. Bronze 30 G Gruppentherapie Einen Kontrollpunkt als Gruppe übernehmen, ohne dass ein Gruppenmitglied kampfunfähig gemacht wird.



Lösung: Kontrollpunkte erkennt ihr am roten bzw. grünen Flaggensymbol auf der Karte. Nehmt einen davon mit einer Gruppe (zwei, drei oder vier Spieler) ein, ohne dass ein Mitglied im Kampf fällt. Bronze 20 G Ein Freund in Not Einem Hilferuf nachgehen und den Agent wiederbeleben. Bronze 20 G Hilfe! Einen Ruf nach Verstärkung absetzen.



Lösung: Drückt die Options- oder Menü-Taste, geht auf "Sozial" und drückt Dreieck bzw. die Y-Taste, um einen Ruf nach Verstärkung anzufordern. Bronze 10 G Die Farbe steht Ihnen, Sir! Eine Spielkartenfarbe in der offenen Welt sammeln. Bronze 20 G Fernsehbulle Über eine Motorhaube rutschen.



Lösung: Rennt seitwärts auf ein beliebiges Auto zu und haltet Kreis bzw. die B-Taste gedrückt, während ihr auf die Motorhaube zu lauft. Bronze 5 G Negative Ramos! Feindliche Sanitäter schocken, indem ihr auf ihren Defibrillator schießt.



Lösung: Siehe unten im Video. Bronze 10 G Näharbeit Erhaltet 10 Aufnäher von Belobigungen. Bronze 10 G Agent mit Ressourcen Helft Verbündeten beim Sammeln von Ressourcen.



Lösung: Siehe unten im Video. Bronze 20 G Dark Zone: Abholung Ein Objekt aus jeder Dark Zone bergen. Bronze 20 G Dark Zone: Ausschaltung Einen losgesagten Agent in jeder Dark Zone eliminieren. Bronze 20 G Erster unter Gleichen Ein Match im Modus Gefecht oder Vorherrschaft gewinnen. Bronze 10 G Clan-Kollision Treten Sie mit Ihrem Clan gegen einen anderen Clan im Konflikt-Modus an. Bronze 15 G Großwildjäger Einen Kopfgeldeinsatz von jedem Safehouse abschließen. Bronze 20 G Individualist Einen Gegner mit jeder der individuellen Waffen töten (Armbrust, Prätzisionsgewehr und Granatwerfer). Bronze 30 G Pfeil ins Knie 10 Gegnern mit einer Armbrust ins Bein schießen. Bronze 20 G Zahlenmäßig überlegen Sich einem Clan anschließen oder einen gründen. Bronze 20 G Für die Nachwelt Fotomodus: Macht ein Foto mit einer Gruppe von 4 Agents. Bronze 10 G Handwerklicher Sammler 20 Blaupausen sammeln. Bronze 20 G Spezialisiert Die erste Spezialisierung ausrüsten.



Lösung: Spezialisierungen werden erst verfügbar, wenn ihr mit Stufe 30 das Maximallevel (Stand: 14. März 2019) erreicht habt. Bronze 30 G Projekt-Manager Ein Projekt sowohl für das Theater als auch für die Campus-Siedlung abschließen. Bronze 20 G Kleider machen Leute Highend-Ausstattung (oder besser) in jedem Platz ausrüsten. Bronze 20 G Exotischer Geschmack Eine exotische Waffe oder ein exotisches Objekt herstellen. Silber 50 G Die Besten der Besten In jede für eine Spezialisierung verfügbare Art von Upgrade investieren. Silber 40 G Fertigkeitenkönig Jede Fertigkeit ausrüsten und benutzen.



Lösung: In The Division 2 gibt es acht Fertigkeiten: Impulsgeber, Geschütz, Drohnenstock, Chem.-Werfer, Glühwürmchen, Suchermine, Drohne und Schild. Schaltet alle mit SHD-Technologie frei und setzt sie ein Mal ein. Silber 25 G Dark Zone: Blackout-Kaperung Beuteabholung in einer Dark Zone während eines Blackouts abfangen. Silber 20 G Schwere Nummer Alle Einsätze auf Schwierigkeitsstufe Schwer oder höher abschließen. Gold 100 G Zum Töten ausgezogen Zerstört alle Rüstungsteile eines Tanks, bevor ihr ihn eliminiert.



Lösung: Siehe unten im Video. Gold 35 G Hochrangige Einsatzkraft Stufe 30 erreichen. Gold 30 G Platin-Agent Schaltet jede Trophäe in The Division 2 frei. Platin n.v.

Auch in der Dark Zone werdet ihr einige Trophäen und Erfolge erspielen müssen. Diese tödliche PvP-Zone war schon im ersten Teil sehr beliebt. Alle Features der neuen Dark Zone seht ihr in diesem Video:

Versteckte Trophäen und Erfolge

Wollt ihr euch unnötige Spoiler sparen, lest ihr euch die Freischaltbedingungen dieser versteckten Trophäen und Erfolge erst nach Abschluss der Geschichte an. Auch diese 13 geheimen Errungenschaften benötigt ihr für die 100%:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Lebenszeichen Eleanor Sawyer vor den Hyenas im Hotel Grand Washington retten. Bronze 10 G Öffnung des Tresorraums Herausfinden, was die Hyenas aus Air Force One gestohlen haben. Bronze 10 G Bunker-Action Bergt SHD-Netzwerk-Ausrüstung aus dem Regierungsbunker. Bronze 10 G Krankschreibung Outcast-Aktivität beim DCD-Hauptquartier unterbinden. Bronze 20 G Gefängnisausbruch Verhördaten aus dem American History Museum sicherstellen. Bronze 20 G Globale Kommunikation SHD-Satelliten-Netzwerk beim Space Administration HQ wiederherstellen. Bronze 20 G Frohe Kunde verbreiten Den True Sons die Kontrolle über das ViewPoint Museum abnehmen. Bronze 20 G Dauerkarte Eliminiert die Ratsmitglieder der Hyenas in der District Union Arena. Bronze 20 G Strategische Exfiltration Den Chefstrategen der Outcasts beim Potomac Event Center gefangen nehmen. Bronze 20 G In die Wildnis Den Outcast-Stützpunkt auf Roosevelt Island ausschalten. Silber 40 G Lage der Nation Verdrängt die True Sons aus dem Kapitol-Gebäude. Gold 50 G Schwere Nummer Alle Einsätze auf Schwierigkeitsstufe Schwer oder höher abschließen. Gold 100 G Dark Zone: Safehouse Einen versteckten Schutzraum in einer Dark Zone betreten. Bronze 30 G

Nachfolgend liefern wir euch einige Leitfaden-Videos zu Trophäen und Erfolgen, die ihr anschließend ganz einfach freischalten könnt.

Trophäe "Negative Ramos!" freischalten

Schockt feindliche Sanitäter, indem ihr auf ihre Defibrillator schießt. Ihr erkennt diese Art von Gegnern an dem Plus über ihrer Gesundheitsanzeige. Ihr könnt die Aufgabe dieser Trophäe nur lösen, wenn der Sanitäter einen Verbündeten am Boden wiederbeleben will.

Zielt dann auf den Defibrillator auf ihrem Rücken, der wie ein großer Rucksack aussieht, um ihn zu betäuben. Im folgenden Video von unserem Kooperationspartner Powerpyx seht ihr, wie und wo das ganz einfach klappt:

Trophäe "Zum Töten ausgezogen" freischalten

Ihr müsst alle Rüstungsteile eines Tanks zerstören, bevor ihr ihn letztendlich tötet. Als Belohnung erhaltet ihr die Trophäe "Zum Töten ausgezogen". Der Tank ist der Gegner mit der besten Panzerung. Er ist an Armen Beinen, am Oberkörper und Kopf geschützt. Diese Teile müsst ihr zerstören. Wir empfehlen euch dafür vollautomatische Waffen wie Automatikgewehre oder LMGs.

Schon in der ersten Story-Mission begegnet euch ein Tank, allerdings gibt es hier auch KI-Verbündete, die den Gegner unter Beschuss nehmen. Wenn ihr Pech habt, töten eure Kameraden den Tank, bevor ihr die Trophäe freischalten könnt. So könnt ihr alternativ vorgehen:

Trophäe "Agent mit Ressourcen" freischalten

Helft Verbündeten dabei, wertvolle Ressourcen zu sammeln und bekommt dafür obendrein die Trophäe "Agent mit Ressourcen". Dafür müsst ihr in der Spielwelt Ausschau nach Zivilisten halten, die mit einer entsprechenden Markierung über den Köpfen versehen sind. Ihr startet eine kleine Nebenmission, folgt ihnen und schließt den Auftrag folglich ab. Wie das ungefähr aussieht, zeigt euch dieses Video:

Insgesamt hält sich die Anzahl der Trophäen und Erfolge zwar in Grenzen, allerdings beziehen sich diese auf viele verschiedene Aspekte des Spiels. Das dürfte also gar nicht so einfach werden.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.