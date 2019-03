von: Spieletipps Team (11. März 2019)

Die blauen und violetten Kugel-Fragmente sind die einzigen richtigen Sammelobjekte in Devil May Cry 5. Sie sind aber nicht nur zum Sammeln dar, sondern sind auch sehr nützlich, da ihr damit eure Lebenskraft bzw. DT-Anzeige erweitern könnt. Wo ihr alle Fragmente findet, zeigen wir euch in der folgenden Videostrecke!

Blaue und violette Kugeln kaufen

Ab Mission 2 habt ihr Zugriff auf den Shop, wo ihr euch u. a. blaue Kugeln kaufen könnt. Es gibt insgesamt 6 Stück zu erwerben, die allerdings immer teurer werden. Ihr solltet zumindest die günstigen Kugeln früh kaufen. So viele rote Kugeln müsst ihr dafür ausgeben:

Kugel #1 = 1.500 rote Kugeln

Kugel #2 = 3.500 rote Kugeln

Kugel #3 = 6.000 rote Kugeln

Kugel #4 = 9.000 rote Kugeln

Kugel #5 = 18.000 rote Kugeln

Kugel #6 = 40.000 rote Kugeln

Schaltet den Erfolg „Nebenstraße“ frei, um anschließend ein Fragment zu finden!

In Mission 4 spielt ihr zum ersten Mal mit V, der neben der Gesundheit noch eine Devil Trigger-Anzeige besitzt, um seine besonderen Fähigkeiten zu aktivieren. Ab Mission 4 könnt ihr fünf violette Kugeln im Shop kaufen, um die DT-Anzeige zu erweitern. So viel müsst ihr investieren:

Kugel #1 = 3.500 rote Kugeln

Kugel #2 = 6.000 rote Kugeln

Kugel #3 = 9.000 rote Kugeln

Kugel #4 = 18.000 rote Kugeln

Kugel #5 = 40.000 rote Kugeln

Alle blauen und roten Fragmente in DMC 5

Es gibt insgesamt 32 blaue und 8 violette Fragmente im Spiel. In benötigt je vier Fragmente, um daraus eine Kugel zusammenzusetzen, die eure Gesundheit bzw. DT-Anzeige erhöht. Die Fragmente sind teilweise sehr gut in den Missionen versteckt und es wird euch auch nicht verraten, ob ihr bereits alle Fragmente in einer Mission gefunden habt.

Die Fragmente leuchten zwar auffällig, sind aber trotzdem nicht leicht zu finden.

Hinweis: Der Guide ist noch nicht komplett fertig und wird demnächst um weitere Fundorte erweitert!

Benutzt die folgenden Verlinkungen, um direkt zu unseren Video-Guides zu springen, die euch dabei helfen werden, alle Fragmente zu finden!

Mission 1

Mission 2

Mission 3

Mission 4

Mission 5

Mission 6

keine Fragmente vorhanden

Mission 7

keine Fragmente vorhanden

