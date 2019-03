von: Spieletipps Team (13. März 2019)

Die Level in Devil May Cry 5 sind größtenteils linear. Die 12 Geheimmissionen sind die einzigen optionalen Quests, die ihr verpassen könnt. Damit euch das nicht passiert, haben wir in der folgenden Videostrecke die Fundorte und Lösungen aller Missionen zusammengefasst!

So findet ihr die Geheimmissionen

DMC 5 ist in 20 Kapitel aufgeteilt, wobei es nur 12 Geheimmissionen gibt. Nicht in jedem Level könnt ihr also eine optionale Aufgabe finden. In welchen Missionen es Geheimmissionen gibt, wird euch im Vorfeld nicht verraten.

In Mission 02 erhaltet ihr ein kleines Tutorial zu den Geheimmissionen. Dabei müsst ihr nach verdächtigen Mustern Ausschau halten. Wenn ihr eine glühende Stelle auf dem Boden findet, könnt ihr das Muster vervollständigen, wenn ihr die Kamera in einem bestimmten Winkel positioniert.

In den Geheimmissionen erwarten euch mannigfaltige Aufgaben, die auch mal über das Kämpfen hinausgehen (z.B. rote Kugeln unter Zeitdruck einsammeln). Für das erfolgreiche Abschließen einer Geheimmission werdet ihr mit einem blauen Fragment belohnt.

Wenn ihr den richtigen Blickwinkel gefunden habt, fängt das Symbol an zu leuchten und ihr könnt die Mission starten.

Alle Geheimmissionen im Überblick

Benutzt die folgenden Verlinkungen, um direkt zu der gesuchten Geheimmission in der Videostrecke zu springen. Die Videos zeigen euch die genauen Fundorte und Lösungen der Aufgaben. Übrigens: Bereits abgeschlossene Geheimmissionen könnt ihr jederzeit im Hauptmenü auswählen und noch mal spielen.

