von: Spieletipps Team (18. März 2019)

Die Karte in One Piece – World Seeker ist euer bester Freund, da die zahlreichen Markierungen die nächsten Ziele, Items und Ähnliches anzeigen. Hin und wieder seid ihr aber auch auf euch allein gestellt, so z. B. in Kapitel 7. Hier kann die Suche nach Jeanne euer Voranschreiten in der Story verhindern – hier helfen aus!

So startet One Piece – World Seeker!

Kapitel 7 „Mutter und Bruder“ im Schnelldurchlauf

Das Kapitel startet automatisch, sobald ihr in den vorausgegangen Abschnitten alle eure Crewmitglieder gefunden und auf der Thousand Sunny versammelt habt. Anschließend begibt sich Jeanne nach Saphirstadt. Nutzt am besten die Schnellreise, um ihr zu folgen und den Hauptplatz der Stadt schnell zu erreichen.

Hier erwartet euch ein Kampf gegen vier Roboter, die euch keine allzu großen Probleme bereiten sollten. Redet danach mit Jeanne und lauscht der Zwischensequenz, in der ihr erfahrt, dass Isaac Jeannes Bruder ist.

Hier findet ihr Jeanne

Nach der Zwischensequenz bittet Jeanne euch, auf sie zu warten, da sie noch etwas erledigen möchte. Jeanne verschwindet daraufhin und ihr müsst sie suchen. Als Zielradius wird ganz Saphirstadt markiert, sodass sich die Suche als schwierig erweisen kann.

Der Kapitelname gibt euch einen kleinen Hinweis, denn Jeanne möchte zum Friedhof, um das Grab ihrer Mutter zu besuchen. Der Friedhof liegt nordöstlich von Saphirstadt. Eine erneute Schnellreise spart euch einen langen Fußmarsch.

Die Karte zeigt euch, wo ihr Jeanne findet.

Im nordöstlichen Teil des Friedhofs ist das Grab von Jeannes Mutter. Dort startet eine weitere Zwischensequenz, die euch über einige Ereignisse aus der Vergangenheit aufklärt. Nach der Sequenz endet auch das siebte Kapitel.