18. März 2019

Ihr wollt Kleidung finden und euren Agenten in The Division 2 in ein schickes Gewand packen? Wir verraten euch hier einen Trick, wie ihr kostenlose Outfits bekommen könnt und welche Möglichkeiten es sonst gibt, an neue Kleidung zu gelangen.

Kleidung war schon im ersten Ableger von The Division ein großes Thema. Nun, da die Temperaturen in Washington, D.C. etwas angestiegen sind, gibt es noch mehr T-Shirts, Hosen, Accessoires und mehr.

Traurige Ausbeute: Kleidung in der offenen Welt zu finden, ist schon fast eine Seltenheit.

Kleidung finden - geht das überhaupt?

Wie euch sicherlich schon aufgefallen ist, wurde die Spawn-Rate von Kleidung stark reduziert. Kein Wunder, könnt ihr sogenannte Bekleidungsbehälter oder Outfits auch mit Echtgeld kaufen - schade! Schnell kam auch bei uns die Frage auf, ob wir überhaupt Kleidung finden können. Hier die erleichternde Nachricht: Ja, könnt ihr und zwar so:

Kleidung in Truhen, Kisten und Behältern: Mit etwas Glück könnt ihr Kleidung erhalten, wenn ihr Kisten oder Truhen in der Spielwelt öffnet. Hellblaue Gegenstände symbolisieren euch Kleidungsstücke. Auch Behälter, die ihr als Belohnung für einen Stufenaufstieg erhaltet, können Kleidung beinhalten.

Belohnung für erfolgreiche Nebenmissionen: Schließt ihr Nebenmissionen ab, erhaltet ihr neben Erfahrungspunkten oder SHD-Technologie ab und zu auch Outfits bzw. einzelne Teile einer Kleidung.

Belohnungen im Ubisoft-Club: Habt ihr einige Games von Ubisoft gespielt, habt ihr sicherlich ein paar Münzen im Ubisoft-Club verdient. Hier könnt ihr euch Outfits kaufen. Den Ubisoft-Club könnt ihr direkt über das Spiel aufrufen oder alternativ über die App auf dem Smartphone.

Kleidung mit Echtgeld kaufen: Im Store könnt ihr Premium-Credits mit Echtgeld kaufen (500 Credits kosten etwa fünf Euro). Mit Premium-Credits könnt ihr euch gezielt Kleidung kaufen.

Es gibt auch Missionen, die euch mit kompletten Outfits belohnen. Diese werden allerdings erst zum Ende der Kampagne hin verfügbar. Diese Outfits bestehen meistens aus mehreren Kleidungsstücken. Ihr könnt jedes Teil aber auch einzeln anlegen, wenn ihr möchtet.

Im Endgame von The Division 2 gibt es mehr Kleidung, dafür aber auch einen neuen Feind:

Gratis Kleidung bekommen

Im Internet kursiert ein einfacher Trick, mit dem ihr euch gleich zu Spielbeginn mehr Kleidung beschaffen könnt. Dabei handelt es sich zwar nur um die Starter-Outfits, dafür könnt ihr etwas erleichtert sein, sollte euch die Wahl am Anfang schwer fallen.

Erstellt einen Charakter mit der Kleidung eurer Wahl. Nun erstellt ihr einen zweiten Charakter und wählt die Outfits aus, die ihr beim ersten Anlauf nicht gewählt habt. Ihr könnt, wenn ihr noch mehr Kleidung bekommen möchtet, auch einen dritten oder vierten Agenten erstellen.

Kleidung, die ihr freischaltet oder findet, wird für jeden eurer Charaktere verfügbar. Übergreifend könnt ihr also alle Outfits mit jedem erstellten Charakter nutzen. Egal, ob das Mützen, Sonnenbrillen, Hosen oder T-Shirts sind.

Spieler der Beta erhalten zusätzliche Kleidung zum Start von The Division 2.

Schlüsselfragmente finden und Bekleidungsbehälter öffnen

Eine weitere Möglichkeit, wie ihr an neue Kleidung kommen könnt, sind Bekleidungsbehälter. Diese könnt ihr mit Schlüsselfragmenten öffnen. Für 100 Schlüsselfragmente gibt es eine blaue Kiste mit mindestens einem spezialisierten Objekt und für 250 Schlüsselfragmente ein Behälter mit garantiert einem überlegenen Kleidungsstück.

Schlüsselfragmente werdet ihr erst ab Stufe 30, also Maximallevel, farmen können. Vorher werdet ihr kaum welche erhalten. Ab Stufe 20 etwa, können Schlüsselfragmente auch in den Behältern auftauchen, die ihr für Level-Ups bekommt.

Der Bekleidungsbehälter belohnt uns mit einem schicken Paar Schuhe.

Kleidung wechseln - so gehts

Solltet ihr verzweifelt auf der Suche sein, wie ihr Kleidung wechseln könnt, hier eine Kurzanleitung: Drückt die Options-Taste (PS4) oder die Menü-Taste (Xbox One) und geht auf „Bekleidung”.

Hier könnt ihr jetzt in jedem Slot ein Kleidungsstück anlegen. Darunter fallen übrigens auch Emotes, Rucksack-Trophäen oder Patches.

