Bonusinhalte einlösen: Wiegenlied, Skrupellos und mehr abholen

von: Spieletipps Team (19. März 2019)

Ihr habt euch eine besondere Version von The Division 2 gekauft und wollt nun eure Bonusinhalte einlösen, wisst aber nicht, wo ihr Waffen wie Wiegenlied oder Skrupellos abholen könnt? Wir verraten euch, wo ihr Bonusinhalte findet und welche Extras es gibt.

Exklusive Kleidung und Gesten, exotische Waffen oder Blaupausen: die freischaltbaren Bonusinhalte liefern euch einige nette Extras. Habt ihr die Closed oder Open Beta gespielt, werdet ihr auch einiges an exklusiven Inhalten erhalten.

So könnt ihr Bonusinhalte wie die exotische Schrotflinte „Wiegenlied” einlösen.

So könnt ihr eure Bonusinhalte einlösen

Bevor wir euch einen Überblick geben, in welchen Paketen beispielsweise die exotischen Waffen namens Wiegenlied und Skrupellos enthalten sind, möchten wir euch darauf hinweisen, wie ihr alle Bonusinhalte einlösen und im Spiel abholen könnt.

Ihr solltet euch im Vorfeld natürlich vergewissern, ob ihr die Codes für die Bonus-Pakete auch eingelöst habt. Schaut in eure Mails, denn wenn ihr beispielsweise an der Beta-Phase von The Division 2 teilgenommen habt, könnte hier ein Code für weitere Bonusinhalte im Postfach warten. So löst ihr sie ein:

Begebt euch zum Lager in eurer Operationsbasis oder in einer beliebigen Siedlung und interagiert mit der Kiste.

Geht nun in euer Postfach, indem ihr im Reiter oben rechts auf das Briefsymbol geht und wählt die Kategorie „Gewährt” .

Ihr seht hier alle Bonusinhalte, die euch zur Verfügung stehen. Drückt die unten angezeigte Taste, um sie direkt ins Inventar zu bewegen.

Vom Postfach aus könnt ihr Bonusinhalte direkt ins Inventar übertragen.

Waffen wie Wiegenlied oder Skrupellos findet ihr direkt unter euren Ausrüstungsgegenständen. Outfits, Gesten oder Rucksack-Trophäen findet ihr unter „Bekleidung”, wenn ihr die Options-Taste (PS4) oder Menü-Taste (Xbox One) gedrückt haltet.

Habt ihr Blaupausen freigeschaltet, findet ihr diese bei der Fertigungsstation, wo ihr sie auch direkt verwerten könnt. Skins für Waffen und Gadgets könnt ihr über die Mods ausrüsten.

Nach dem Release von The Division 2 erwarten euch noch viele weitere Bonusinhalte wie diese hier:

Alle Bonusinhalte in der Übersicht

Wir möchten euch hier noch die Bonusinhalte aller Pakete vorstellen, damit ihr einen besseren Überblick zu den DLCs habt. Der Tabelle entnehmt ihr alle wichtigen Informationen:

Pakete Bonusinhalte Ersthelfer-Paket • Ersthelfer-Outfit

• Ersthelfer-Waffenskin Kapitol-Verteidiger-Paket • Gefahrgut-2.0-Outfit

• Exotische Waffe „Wiegenlied” (SPAS-12)

• Blaupause für „Wiegenlied” Kampferprobt-Geheimdienst-Paket • Geheimdienst-Outfit

• Waffen-Skin „Geheimdienst”

• Geste Eliteagenten-Paket • Exotische Waffe „Skrupellos” (AK-47)

• Blaupause für „Skrupellos”

• zusätzlicher Lagerplatz

• Fertigkeiten-Effekt für das Geschütz.

Wie ihr diese Bonusinhalte einlösen könnt, habt ihr glücklicherweise schon gelernt. Mit dem Jahrespass werden weitere Extras ergänzt, also solltet ihr immer mal wieder euer Lager aufsuchen.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.