von: Spieletipps Team (21. März 2019)

Die Steuerung in The Division 2 kann manchmal ganz schön konfus sein, gerade deshalb, weil die Textboxen auf den meisten Monitoren viel zu klein sind und euch nicht jedes Detail verraten. Wir geben euch hier einen Überblick zur Tastenbelegung auf dem PC, der PS4 und Xbox One.

Die Steuerung wird euch in viel zu kleinen Textboxen erklärt, allerdings bleiben Informationen zu wichtigen Tastenbelegungen verwehrt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr in der Dark Zone das Touchpad bzw. die Ansicht-Taste gedrückt halten und dadurch abtrünnig werden könnt? Beim Zielen wechselt ihr die Schulter, indem ihr dabei den linken Stick drückt.

Um einen Totalabsturz während der Mission zu vermeiden, zeigen wir euch die Steuerung von The Division 2 auf PC, PS4 und Xbox One.

Steuerung auf dem PC

Auf dem PC werden viele Spieler eine eigene Tastenbelegung festgelegt haben, trotzdem möchten wir euch hier die Standard-Steuerung für den Rechner zeigen. Im Vergleich zu den Controller-Steuerungen habt ihr ein paar Extra-Tasten zur Verfügung, mit denen ihr automatisches Sprinten ein- und ausschalten könnt oder direkt das Gruppen-Management zugreifen könnt. Das ist die Steuerung auf dem PC:

Tasten Steuerung ESC Menü 1 Primärwaffe 2 Sekundärwaffe 3 Handfeuerwaffe 4 Signaturwaffe Tab Nahkampfangriff Shift Sprinten STRG Springen und klettern ALT Mauszeiger anzeigen Leertaste • In Deckung gehen

• Halten: Deckung wechseln

• Doppelt: Rollen Q Fähigkeit 1 E Fähigkeit 2 R Nachladen T Abtrünnig werden (nur Dark Zone) X Automatisches Springen Ein- und Ausschalten C Push-to-Talk V Reparaturkit benutzen W/A/S/D Charakter bewegen F Interagieren G • Granate ziehen

• Halten: Granaten wechseln H Emote-Auswahl I Inventar O Gruppen-Management L Fähigkeiten-Menü M Karte / Chat Backspace Zwischen laufen und sprinten wechseln Linke Maustaste • Waffe abfeuern

• Granate werfen Rechte Maustaste Halten: Zielen Mausrad Waffen wechseln

Wollt ihr in der Dark Zone abtrünnig werden, könnt ihr auf dem PC einfach die T-Taste drücken. Wie das auf den beiden Konsolen funktioniert, erfahrt ihr weiter unten.

Welche Entdeckungen wir in der Dark Zone gemacht haben, könnt ihr euch in diesem Video ansehen:

Steuerung auf der PS4

Der Großteil der Steuerung wird euch in zahlreichen Tutorials von The Division 2 beigebracht. Doch auch die Tastenbelegung der PS4 wird einige Überraschungen offenbaren, wenn ihr nicht von Anfang an wild auf allen Knöpfen herum gedrückt habt. Der folgenden Tabelle entnehmt ihr die Steuerung auf der PS4:

Tasten Steuerung Viereck • Nachladen

• Halten: Interagieren Dreieck • Wechsel zwischen Primär- und Sekundärwaffe

• Doppelt: Handfeuerwaffe Kreis Springen und klettern X • In Deckung gehen

• Halten: Deckung wechseln

• Doppelt: Rollen Steuerkreuz oben • Ziel markieren

• Halten: Taktischer Countdown Steuerkreuz links • Granate werden

• Halten: Granaten wechseln Steuerkreuz rechts Halten: Reparaturkit benutzen Steuerkreuz unten • Emote ausführen

• Halten: Emote-Auswahl L1 Fertigkeit 1 L2 Zielen Linker Stick • Charakter bewegen

• Drücken: Sprinten

• Beim Zielen drücken: Schulter wechseln R1 Fertigkeit 2 R2 Waffe abfeuern Rechter Stick • Kamera rotieren

• Drücken: Nahkampfangriff

• Beim Zielen drücken: Zoom Touchpad • Karte

• Halten: Abtrünnig werden (nur Dark Zone) Options-Taste • Charaktermenü

• Halten: Inventar

Steuerung auf der Xbox One

Die Steuerung auf der Xbox One ändert sich im Vergleich zur PS4-Version kaum. Einzig und allein das Tasten-Layout unterscheidet sich etwas. Wie ihr zwischen Granaten wechseln, in der Dark Zone per Knopfdruck abtrünnig werden oder die Emote-Auswahl aufrufen könnt, lest ihr in der folgenden Tabelle, die euch die Steuerung für Xbox-Besitzer zeigt:

Tasten Steuerung X • Nachladen

• Halten: Interagieren Y • Wechsel zwischen Primär- und Sekundärwaffe

• Doppelt: Handfeuerwaffe A • In Deckung gehen

• Halten: Deckung wechseln

• Doppelt: Rollen B Springen und Klettern Steuerkreuz oben • Ziel markieren

• Halten: Taktischer Countdown Steuerkreuz links • Granate werden

• Halten: Granaten wechseln Steuerkreuz rechts Halten: Reparaturkit benutzen Steuerkreuz unten • Emote ausführen

• Halten: Emote-Auswahl LB Fertigkeit 1 LT Zielen Linker Stick • Charakter bewegen

• Drücken: Sprinten

• Beim Zielen drücken: Schulter wechseln RB Fertigkeit 2 RT Waffe abfeuern Rechter Stick • Kamera rotieren

• Drücken: Nahkampfangriff

• Beim Zielen drücken: Zoom Ansicht-Taste • Karte

• Halten: Abtrünnig werden (nur Dark Zone) Menü-Taste • Charaktermenü

• Halten: Inventar

Mit diesem Guide habt ihr die Steuerung für PC, PS4 oder Xbox One immer im Überblick. Die Tastenbelegung könnt ihr über euer System jederzeit anpassen. Beim Spielen auf den Konsolen sind uns bisher allerdings keine Schwierigkeiten bei der Steuerung aufgefallen.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.