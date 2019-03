von: Spieletipps Team (22. März 2019)

Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Sekiro – Shadows Die Twice ist verdammt schwer! Deshalb wird die Kürbisflasche euer meist genutztes Item sein. Das Wasser in der Kürbisflasche stellt nämlich eure Gesundheit wieder her und füllt sich nach dem Rasten wieder auf. Mit Kürbissamen könnt ihr die Füllmenge des heilenden Wasssers erhöhen – wir verraten euch die Fundorte!

Ohne die heilende Kürbisflasche kommt ihr in Sekiro – Shadows Die Twice nicht weit.

So verstärkt ihr die Kürbisflasche

Wenn ihr beim Bildhauer aufwacht, müsst ihr mit Emma reden, die vor der Hütte des Bildhauers steht. Sie ist Ärztin und sagt euch, dass sie die Kürbisflasche für Kuro angefertigt hat. Emma kann für euch die Kürbisflasche verstärken, wenn ihr ihr Kürbissamen bringt.

Es gibt insgesamt 9 Kürbissamen im Spiel zu finden, sodass ihr letztlich die heilende Kürbisflasche 10-mal einsetzen könnt. Übrigens: Es gibt noch andere Kürbisflaschen (z. B. rote Kürbisflasche), die ihr dauerhaft einsetzen könnt, um Statuseffekte zu heilen. Nachfolgend zeigen wir euch die Fundorte der Kürbissamen in Video-Guides!

Hinweis: Der Guide befindet sich im Aufbau. Fehlende Kürbissamen werden demnächst ergänzt!

Kürbissamen im Ashina-Umland #1

Diesen Kürbissamen erhaltet ihr, wenn ihr General Naomori Karawada kurz nach der zweiten Figur des Bildhauers besiegt. Mit welcher Taktik ihr vorgehen solltet, zeigen wir euch im Video.

Video-Guide: Fundort des 1. Kürbissamens!

Kürbissamen im Ashina-Umland #2

Kurz nachdem ihr den angeketteten Oger besiegt habt, könnt ihr einen Kürbissamen im folgenden Gebäude entdecken – kaum zu verpassen.

Video-Guide: Fundort des 2. Kürbissamens!

Kürbissamen im Ashina-Umland #3

Noch bevor ihr den ersten Hauptboss im Spiel erreicht, könnt ihr einen Kürbissamen für 1.000 Sen kaufen. Den Fundort des Händlers zeigen wir euch im Video.

Video-Guide: Fundort des 3. Kürbissamens!

