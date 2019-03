von: Spieletipps Team (22. März 2019)

In The Division 2 benötigt ihr Schlüssel der Hyenas, True Sons und Outcasts, wenn ihr kleine Fraktionskisten öffnen wollt. Wir möchten euch hier die beste Methode zeigen, wie ihr diese Schlüssel farmen und tolle Beute abstauben könnt.

Schon in den ersten Missionen findet ihr kleine Behälter, die ihr nur mit einem Fraktionsschlüssel öffnen könnt. „Schlüssel der Hyenas” wird mit großer Wahrscheinlichkeit als erstes von euch verlangt, da ihr in den ersten Gebieten gegen diese Gruppierung kämpft.

Leicht zu übersehen: Fraktionskisten öffnet ihr mit einem Schlüssel der Gruppierung.

Schlüssel farmen leicht gemacht

Die Fraktionskisten sind relativ klein und leicht zu übersehen - sie sehen ein wenig wie Munitionsbehälter aus. Manchmal stehen sie aber auch auf Tischen, haltet also eure Augen offen, wenn ihr ein Gebiet plündert. Die Kisten lohnen sich deshalb besonders, weil sogar exotische Gegenstände oder seltene Waffenteile darin enthalten sein können.

Viele Schlüssel der Fraktionen könnt ihr in der Kanalisation farmen. Auf der Karte werden euch Zugänge zur Kanalisation mit kreisrunden Symbolen angezeigt, in denen ein Pfeil nach unten zeigt. Auf division2map.com haben wir eine Karte entdeckt, die euch alle Eingänge der Kanalisationen zeigt:

An diesen Orten könnt ihr die Kanalisation betreten und einige Schlüssel farmen.

In der Kanalisation solltet ihr mit einem Auge immer auf die Wände links und rechts schielen, in Wandschränken könnt ihr nämlich Schlüssel der Hyenas, True Sons und Outcasts finden. Habt ihr vorher Nachschub bei einem Kontrollpunkt gespendet werden euch für kurze Zeit plünderbare Objekte orange markiert - das hilft euch bei der Suche.

Ihr solltet euch die Fundorte der Fraktionskisten merken! Nach 24 Stunden in Echtzeit könnt ihr diese nämlich mit einen weiteren Schlüssel der jeweiligen Fraktion öffnen. Mit etwas Glück lassen Gegnergruppen oder Bosse einen solchen Schlüssel fallen. Nach knapp 20 Stunden Spielzeit ist das bei uns aber erst ein einziges Mal passiert.

In diesen Schränken sind vermehrt Schlüssel der Fraktionen zu finden.

In der Kanalisation könnt ihr meist eine einfache Route ablaufen und diese Schlüssel immer wieder farmen. In dem folgenden Video von Arekkz Gaming auf YouTube könnt ihr euch ansehen, wie so eine Farmroute aussieht. In kürzester :

