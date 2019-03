von: Spieletipps Team (22. März 2019)

Juzo, der Trinker blockiert euch im Hirata-Anwesen den Weg und ist ein enorm starker Zwischenboss in Sekiro – Shadows Die Twice. Wenn ihr euch auf ein direktes Duell mit ihm einlasst, werdet ihr viele Tode sterben. Glücklicherweise gibt es eine effektive Kampftaktik, die wir euch vorstellen möchten.

Video-Guide: So besiegt ihr Juzo, den Trinker!

Tipps und Bosstaktik gegen Juzo

Juzo, der Trinker trägt ein gewaltiges Schwert mit sich und verfügt demnach über eine hohe Reichweite. Darüber hinaus setzt er regelmäßig starke Greifattacken ein und lässt das Schlachtfeld in einem Giftdunst versinken. Als wäre das noch nicht genug, wird er von einem Dutzend normaler Gegner unterstützt. Um dieses Hindernis zu bewältigen, müsst ihr so vorgehen:

Vor dem Kampfbereich steht ein Mann namens Nogami Gensai. Wenn ihr mit ihm redet, unterstützt er euch im Kampf. Er ist der Schlüssel zum Sieg! Allerdings müsst ihr erst alle normalen Feinde bezwingen , bevor ihr Nogami in den Kampf rufen solltet.

Schleicht deshalb nach links in das Gebäude und erledigt leise die zwei Feinde.

Hier sollte eure Meuchelmission starten.

Folgt dem Gang unauffällig und ihr könnt anschließend einen Feind mit einem Holzschild erstechen – jetzt stürmen alle Feinde auf euch zu!

Erledigt so schnell wie möglich den Bogenschützen und eliminiert danach einen Gegner nach dem anderen, bis nur noch Juzo übrig ist.

Flüchtet jetzt zurück zum Gebäude und wartet, bis Juzo die Spur verliert und zu seiner Ausgangsposition zurückkehrt.

Schleicht euch heimlich an ihn heran und attackiert ihn mit einem Stealth-Angriff, um eine Lebensleiste abzuziehen.

Stealth-Todesstöße funktionieren auch bei Zwischenbossen – Juzo ist da keine Ausnahme.

Lauft danach zu Nogami Gensai und redet mit ihm, damit er euch hilft. Bleibt jetzt einfach die ganze Zeit hinter Juzo und wartet, bis er sich auf Nogami fokussiert. Schlagt von hinten auf Juzo ein, bis er in die Knie geht!

Wenn euch die Vorgehensweise nicht ganz klar ist, schaut euch am besten den Video-Guide am Anfang des Artikels an. Als Belohnung für euren Sieg erhaltet ihr eine Gebetsperle und „Unkultivierter Sake“.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.