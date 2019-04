von: Spieletipps Team (06. April 2019)

Gyobu Oniwa ist der erste Hauptboss in Sekiro – Shadows Die Twice. Die besondere Aufgabe besteht darin, seinen weitreichenden, schnellen und wuchtigen Angriffen entkommen, die er dank seines Pferds auf euch abfeuern kann. Wir erklären euch, wie ihr Gyobu in die Knie zwingt!

Video-Guide: So besiegt ihr Gyobu Oniwa!

Tipps und Bosstaktik gegen Gyobu Oniwa

Ihr könnt euch bereits einen großen Vorteil erspielen, wenn ihr euch gut ausrüstet. Bis zum Kampf gegen Gyobu Oniwa könnt ihr bereits 3 Kürbissamen finden und so eure Kürbisflasche auf Stufe 4 bringen. Wenn ihr euch allen Zwischenbossen im Ashina-Umland und Hirata-Anwesen gestellt habt, solltet ihr auch genug Gebetsperlen haben, um eure Vitalität zu steigern. Achtet im Kampf gegen Gyobu auf folgende Dinge:

Spielt lieber zurückhaltend und bewahrt eure Haltung. Es werden sich genug sichere Möglichkeiten ergeben, um Gyobu zu schaden. Solltet ihr in einen Komboangriff von Gyobu geraten, könnte der Kampf nämlich schnell vorbei sein.

Gyobus Pferd ist seine Stärke und seine Schwäche . Mit dem Prothese-Modul „Shinobi-Feuerwerk“ könnt ihr das Pferd aufscheuchen. Das gibt euch die Möglichkeit, gegen Gyobu freie Treffer zu landen. Der verlinkte Guide verrät euch den Fundort des Moduls.

Wenn Gyobu von euch weg reitet, solltet ihr den Abstand wahren. Achtet auf ein grünes Greifhaken-Symbol und hämmert auf die L2/LT-Taste, um euch mit dem Greifhaken zu Gyobu zu schwingen.

Wenn das grüne Symbol erscheint, solltet ihr zu einem Greifhaken-Angriff ansetzen.

Für den nächsten Schritt benötigt ihr unbedingt die Fähigkeit „Greifhaken-Angriff“, die euch lediglich einen Fähigkeitspunkt kostet. Damit könnt ihr im Schwung eine Attacke starten und Gyobu ordentlich zusetzen .

Beachtet jedoch, dass ihr drei Prothesen-Module besitzen müsst, um den Prothesen-Fähigkeitsbaum (hier findet ihr den Greifhaken-Angriff) freizuschalten. Der verlinkte Guide hilft euch dabei, drei Stück zu finden – redet dann mit dem Bildhauer.

Eine sichere Haltung, die Greifhaken-Angriffe und das Shinobi-Feuerwerk sollten euch zum Sieg führen. Wie das in der Praxis aussieht, könnt ihr euch im oberen Video-Guide ansehen!

Für euren Sieg erhaltet ihr einen Erfolg, den „Mechanischen Lauf“ (Module lassen sich damit verbessern) und eine Erinnerung, mit der ihr eure Angriffskraft erhöhen könnt.

