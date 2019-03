von: Spieletipps Team (28. März 2019)

Der Brennende Bulle steht euch bei eurer Ankunft in der Ashina-Burg von Sekiro – Shadows Die Twice im Weg. Das Tier ist total wild und versucht euch mit roher Gewalt gegen die Wand zu rammen. Wir erklären euch, wie ihr den Bullen am besten erlegt.

Video-Guide: So besiegt ihr den Brennenden Bullen!

Tipps und Bosstaktik gegen den Bullen

Der Brennende Bulle hat nur eine einzige Lebensleiste, dafür ist die Haltung des Tiers extrem ausgeprägt, sodass ihr für den Sieg ziemlich lange draufhauen müsst. Das größte Problem stellt der angebundene Balken auf seinem Kopf dar, der für eine enorme Reichweite sorgt. Mit den folgenden Tipps schafft ihr den Kampf aber im Nu.

Im Kampfbereich gibt es noch drei normale Gegner, die ihr zuerst ausschalten solltet. Mit etwas Glück übernimmt das der Bulle für euch.

Schützen bringt euch im Kampf nicht viel! Ihr müsst den wuchtigen Angriffen des Bullen ausweichen. Wenn er frontal auf euch zustürmt, springt am besten über ihn drüber, wenn er den Kopf nach unten neigt, um anschließend nach oben zu auszuholen .

Ebenso solltet ihr darauf verzichten, den Bullen frontal zu attackieren. Dadurch seid ihr leichte Beute und werdet anschließend selbst mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Treffer kassieren.

Versucht euch stattdessen immer seitlich bzw. hinter dem Bullen zu positionieren . Hier könnt ihr relativ sicher Schläge landen und seid zudem in der Lage auf die Bewegungen des Bullen rechtzeitig zu reagieren.

Ihr solltet im Kampf fast dauerhaft rennen (Kreis/B-Taste), um die Distanz zum Bullenkopf zu minimieren. Rennen hilft auch dabei, vielen seiner Attacken auszuweichen.

Das effektivste Prothesen-Modul ist das Shinobi-Feuerwerk. Dieses zeigt nämlich besonders im Einsatz gegen Tiere starke Wirkung. Mit dem Feuerwerk könnt ihr den Bullen erschrecken, um ihn anschließend für mehrere Sekunden sicher mit dem Schwert bearbeiten zu können.

Wie das in der Praxis aussieht, könnt ihr euch im Video am Anfang des Guides ansehen. Als Belohnung erhaltet ihr nach dem Kampf eine Gebetsperle und die Fähigkeit „Shinobi-Medizin: Rang 2“.

