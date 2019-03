von: Spieletipps Team (29. März 2019)

Euch ist Sekiro – Shadows Die Twice noch zu leicht? Kein Problem! Es gibt eine geheime Funktion im Spiel, die den Schwierigkeitsgrad deutlich anhebt. Was es euch bringt und wie ihr den „Hard Mode“ aktiviert, erklären wir euch!

Video-Guide: Hier findet ihr die Dämonenglocke!

Glocke läuten und Sekiro schwerer machen

Es gibt beim Senpo-Tempel eine ganz bestimmte Glocke, die ihr läuten müsst, um den Glockendämon zu befreien, der ihr innewohnt. Dieser Dämon stärkt alle Feinde und erhöht ihre Vitalität, Haltung und den Angriff.

Das direkte Duell wird folglich deutlich schwerer für euch, aber das hat natürlich auch Vorteile, denn es wird auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, Beute von Gegnern zu erhalten. Dieses Feature bietet sich demnach nach sehr gut an, wenn ihr Items farmen wollt. Die Höhe der Erfahrungspunkte und des Geldes wird leider nicht erhöht.

Wenn ihr den Hard Mode wieder deaktivieren wollt, müsst ihr lediglich das Item „Glockendämon“ in eurem Inventar suchen und benutzen.

Das kleine Symbol unter der Lebensleiste zeigt euch an, dass der Hard Mode aktiv ist.

Hier findet ihr die Dämonenglocke

Reist zur Figur „Tal unter der Brücke“ im Ashina-Umland und schwingt euch nach oben zur kaputten Brücke. Lauft den Weg entlang und haltet euch links, bis ihr bei einem kleinen Schrein ankommt. Dort hängt an der Wand ein Zettel mit einer Warnung vor dem Kopflosen.

Umlauft den Schrein und schwingt euch zum großen Ast. Blickt danach zur Felswand und sucht unten nach einem Vorsprung. Springt dorthin und haltet euch fest. Klettert nach links und ihr erreicht wenig später eine dunkle Höhle, in der der Kopflose haust.

Der Kopflose ist ein extrem starker Gegner, der eure Bewegungen sogar verlangsamt. Ihr müsst ihn aber nicht besiegen. Springt so schnell wie möglich auf die andere Seite und folgt dem Höhlengang. Nach einer Geheimtür erreicht ihr dann auch schon den Senpo-Tempel und die Glocke.

Schaut euch am besten das Video am Anfang des Guides an, das den genauen Laufweg zur Glocke zeigt.

