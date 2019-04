von: Spieletipps Team (03. April 2019)

Es gibt nicht allzu viele Möglichkeiten, um euren Charakter in Sekiro – Shadows Die Twice zu verbessern. An erster Stelle sind die Gebetsperlen zu nennen, die eure Vitalität und Haltung steigern, wenn ihr vier Stück davon zu einer Gebetskette vereinen könnt. Die Fundorte der Gebetsperlen zeigen wir euch in der folgenden Bilderstrecke!

Das müsst ihr über Gebetsperlen wissen

Es gibt insgesamt 40 Gebetsperlen im Spiel zu sammeln. Das bedeutet, dass ihr Vitalität und Haltung 10-mal verbessern könnt und damit den Erfolg „Größte physische Stärke“ freischaltet, wenn ihr das schafft. Habt ihr vier Perlen gesammelt, könnt ihr diese bei einer Figur des Bildhauers unter dem Punkt „Körpermerkmale verbessern“ in einen Werte-Boost umwandeln.

Ihr werdet vorwiegend nach Zwischenbosskämpfen mit neuen Gebetsperlen belohnt. Es gibt aber auch einige Perlen, die ihr kaufen oder finden müsst. Vor allem diese Perlen solltet ihr euch nicht entgehen lassen, da damit nur ein geringer Aufwand verbunden ist.

Unter diesem Menüpunkt könnt ihr eure Werte verbessern.

Zudem müsst ihr beachten, das einige Gebetsperlen verpassbar sind. Wenn ihr die Hauptbosse in den Gebieten „Ashina-Tiefen“ und „Versunkenes Tal“ besiegt, verschwinden die Zwischenbosse in der Ashina-Burg und werden durch neue ersetzt. Ihr solltet bis dahin also unbedingt das komplette Gebiet säubern. Außerdem könnt ihr zwei Gebetsperlen nur erhalten, wenn ihr das Ende „Reinigung“ anpeilt. Für dieses Ende müsst ihr mehrere Voraussetzungen erfüllen.

Alle Gebetsperlen im Überblick

Benutzt die Verlinkungen der folgenden Übersicht, um direkt zur gesuchten Gebetsperle in der Videostrecke zu springen. Die dortigen Videos zeigen euch, wie ihr die Zwischenbosse besiegt bzw. wo ihr die Gebetsperlen findet. Der Guide ist aktuell in Arbeit und wird demnächst um neue Fundorte erweitert.

Ashina-Umland

Hirata-Anwesen

Gebetsperle #6 Beute von Shinobi-Jäger Enshin von Misen

Gebetsperle #7 Beute von Juzo, dem Trinker

Gebetsperle #8 Liegt in einer versteckten Truhe im Hirata-Audienzsaal



Ashina-Burg

Senpo-Tempel, Berg Kongo

Gebetsperle #15 Beute vom Gepanzerten Krieger

Gebetsperle #16 Beute vom Langarm-Tausendfüßer Sen'Un

Gebetsperle #17 Liegt unter Wasser im Senpo-Tempel



Versunkenes Tal

Gebetsperle #18 Liegt neben einem Schrein im Tal

Gebetsperle #19 Beute von Schlangenauge Shirafuji

Gebetsperle #20 Beute von der Langarm-Tausendfüßer Giraffe

Gebetsperle #21 Liegt in der Kanonenfestung



Tiefen von Ashina

Gebetsperle #22 Beute von Schlangenauge Shirahagi

Gebetsperle #23 Liegt in einem Giftbecken

Gebetsperle #24 Beute von Tokujiro, dem Gierschlund

Gebetsperle #25 Beute von O'rin des Wassers

Gebetsperle #26 Liegt in der Nähe einer Wassermühle

Gebetsperle #27: Liegt unter Wasser im Dorf Mibu



Palast der Urquelle (Nur beim Ende „Reininung“ erreichbar)

Gebetsperle #28 Beute vom Sakura-Bullen

Gebetsperle #29 Beute von der Okami-Anführerin Shizu

Gebetsperle #30 Liegt in einer Truhe unter Wasser beim Sakura-Baum



Nach der Story (vor NG+)

Gebetsperle #31 & #32 Beute von den unsterblichen Wächter-Affen (Tiefen von Ashina)

Gebetsperle #33 Beute vom einsamen Schatten Vilehand (Ashina-Burg)

Gebetsperle #34 Beute vom Angeketteten Oger (Ashina-Burg)

Gebetsperle #35 Beute vom einsamen Schatten Masanaga (Ashina-Burg)

Gebetsperle #36 Beute von Shume Masaji Oniwa (Ashina-Burg)

Gebetsperle #37 Beute von Shigekichi von der Roten Garde (Ashina-Burg)

Gebetsperle #38 Beute von Ujinari Mizou (Ashina-Burg)

Gebetsperle #39 Beute vom Schatten Masanaga (Hirata-Anwesen; nur beim Ende „Reinigung“)

Gebetsperle #40: Beute von Juzo, dem Trinker (Hirata-Anwesen; nur beim Ende „Reinigung“)



