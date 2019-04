Sekiro: Alle Enden freischalten und bestes Ende erhalten

von: Spieletipps Team (05. April 2019)

Wie es sich für Spiel von From Software gehört, gibt es auch in Sekiro – Shadows Die Twice mehrere Enden, die zum Teil an kryptische Bedingungen geknüpft sind. Was ihr erledigen müsst, um z. B. das beste Ende freizuschalten, erklären wir euch in diesem Guide!

In Sekiro – Shadows Die Twice gibt es insgesamt vier verschiedene Enden!

Schlechtes Ende „Shura“ freischalten

Dieses Ende ist nicht unbedingt zu empfehlen, da ihr abgesehen vom schlechten Ausgang auch einen großen Teil des Spiels verpasst. Um alle Erfolge zu erhalten, müsst ihr aber auch dieses Ende absolvieren. Folgendes müsst ihr dafür tun:

Schließt die Gebiete „Senpo-Tempel, Berg Kongo“ und „Versunkenes Tal“ ab und besiegt die Endbosse „Wandschirm-Affen“ und „Löwenaffe“.

Kehrt danach auf die Spitze der Ashina-Burg zurück, wo euer Ziehvater – der Uhu – auf euch wartet.

Ihr werdet vor die Wahl gestellt, den Eisernen Regeln zu gehorchen und Kuro zu verlassen oder die Eisernen Regeln zu brechen und Kuro treu zu bleiben. Für das Shura-Ende müsst ihr Kuro verlassen .

Danach müsst ihr zwei Bosskämpfe bestreiten, die es exklusiv nur in diesem Ende gibt. Habt ihr eure Gegner besiegt, endet Sekiro mit einem unbefriedigenden Ende.

Normales Ende „Aufhebung der Unsterblichkeit“ freischalten

Für dieses Ende müsst ihr im Gespräch mit dem Uhu lediglich die andere Entscheidung treffen und die Eisernen Regeln brechen, um Kuro treu zu bleiben. Spielt Sekiro anschließend ganz normal durch und gebt Kuro während der letzten Sequenz die Göttlichen Drachentränen. Dieses Ende ist der gewöhnliche Abschluss, an den sonst keine Bedingungen geknüpft sind. Die meisten Spieler werden beim ersten Durchlauf dieses Ende erleben.

Gutes Ende „Reinigung“ freischalten

Wenn ihr das meiste aus eurem Sekiro-Erlebnis ziehen wollt, solltet ihr die Schritte für das Reinigung-Ende befolgen, da ihr u. a. ein ganzes Gebiet neu nachspielen dürft. Das müsst ihr dafür tun:

Entscheidet euch im Gespräch mit dem Uhu Kuro die Treue zu schwören.

Geht nach dem Kampf gegen den Uhu zu Kuro und redet mit ihm. Versteckt euch anschließend hinter der Wand im Raum und belauscht Kuro.

Rastet danach bei der Figur des Bildhauers und lauft die Treppe hinauf. Redet dort mit Emma und stimmt ihr zu, dass Kuro nicht sterben darf . Ihr erhaltet wenig später eine Notiz von ihr.

Reist anschließend zum Alten Grab in der Ashina-Burg und redet dort erneut mit Emma.

Danach müsst ihr zum Maroden Tempel. Im Inneren des Gebäudes müssten sich Emma und der Bildhauer befinden. Schleicht euch zur Rückseite des Gebäudes und belauscht Emma und den Bildhauer .

Geht danach zu Emma und konfrontiert sie mit dem, was ihr gerade gehört habt.

Daraufhin erhaltet ihr von Emma eine Glocke, die ihr bei der Buddhafigur nebenan ablegen müsst, um eine zweite Version des Hirata-Anwesens freizuschalten.

Ihr müsst das neue Hirata-Anwesen komplett durchspielen und am Ende erneut den Uhu besiegen (dort, wo zuvor der Schmetterling war).

Nach eurem Sieg erhaltet ihr eine Blume. Während der Endsequenz müsst ihr diese Blume zusammen mit den Göttlichen Drachentränen Kuro geben, um das Ende „Reinigung“ freizuschalten.

Geheimes Ende „Heimkehr“ freischalten

Das vierte und letzte Ende kann als wahres bzw. geheimes Ende bezeichnet werden und erfordert von euch das Abarbeiten der meisten Zwischenschritte. So erreicht ihr das Ende:

Als Erstes benötigt ihr das Item „Heiliges Kapitel: Infiziert“. Es gibt zwei Möglichkeiten das Item zu erhalten . Wenn ihr Genichiro noch nicht besiegt habt, erhaltet ihr es von einem Mönch im Hauptsaal des Senpo-Tempels. Habt ihr Genichiro besiegt, liegt das Item auf dem Grund eines Teichs in der Nähe der Figur „Tempelgelände“ im Gebiet „Senpo-Tempel, Berg Kongo“. Für die zweite Option müsst ihr das Tauchen beherrschen.

Nach dem Kampf gegen die Wandschirm-Affen könnt ihr mit dem Göttlichen Kind im Inneren Heiligtum reden. Gebt dem Kind das Item „Heiliges Kapitel: Infiziert“.

Ihr erhaltet vom Göttlichen Kind auch eine Portion Reis. Esst den Reis und macht eine Schnellreise zu einer anderen Figur. Kehrt danach zurück, um vom Kind noch mehr Reis zu bekommen. Verbraucht den Reis erneut und wiederholt den Prozess, bis das Göttliche Kind erkrankt .

Für die Heilung benötigt das Göttliche Kind eine Kaki. Kakis sind relativ selten, aber ihr könnt sie u. a. beim Händler kaufen , der sich im Gebiet „Senpo-Tempel, Berg Kongo“ in der Nähe der Figur „Shugendo“ aufhält. Ihr könnt auch eine besondere Kaki erhalten, wenn ihr die Quest von Kotaro abschließt. Der verlinkte Guide erklärt euch, was ihr dafür machen müsst.

Nachdem ihr dem Kind eine Kaki überreicht habt, erhaltet ihr „Reis für Kuro“. Reist zur Ashina-Burg und gebt Kuro den Reis. Rastet danach und redet noch mal mit Kuro. Er gibt euch „Süße Reisbällchen“, die ihr direkt verspeisen müsst.

Video-Guide: So löst ihr Kotaros Quest!

Kehrt zum Göttlichen Kind zurück und ihr werdet feststellen, dass es nicht mehr im Inneren Heiligtum ist. Schreitet danach durch das Portal, um die Hallen der Illusion zu erreichen. Redet hier mit dem Göttlichen Kind und ihr erhaltet eure nächste Aufgabe.

Reist zum Hauptsaal des Senpo-Tempels und begebt euch in die dunkle Höhle in der Nähe. Am Ende der Höhle solltet ihr das Item „Heiliges Kapitel: Heimkehr des Drachen“ finden. Übergebt dem Göttlichen Kind das Kapitel im Inneren Heiligtum.

Anschließend müsst ihr zwei Items von den Riesenschlangen erbeuten. Für das erste Item „Frische Schlangeneingeweide“ müsst ihr die Schlange im Versunkenen Tal töten. Dazu müsst ihr den Drachen bei Senpo-Tempel steigen lassen. Das gelingt euch, wenn ihr den Gegner davor mit dem Puppenspieler-Ninjutsu verzaubert. Der Drachen dient danach als Ankerpunkt für euren Greifhaken und ebnet euch einen neuen Weg. Am Ende des Pfads könnt ihr der Schlange einen Todesstoß verpassen. Das folgende Video zeigt euch den genauen Ablauf.

Video-Guide: So tötet ihr die Große Schlange!