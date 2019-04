von: Spieletipps Team (08. April 2019)

Farben für Ausrüstungen finden - The Division 2

Ihr könnt eure Ausrüstungen mit peppigen Farben versehen, um sie eurem Look anzupassen. Diese Farben erhaltet ihr aus orangefarbenen Nachschubbehältern, die nur an erhöhten Positionen zu finden sind und angeschossen werden müssen. Wir zeigen euch 13 Fundorte für tolle Farben.

Farben könnt ihr nur an Rüstungen wie Westen, Knieschoner oder Masken anbringen, die mindestens einen Seltenheitsgrad von Blau (Spezialisiert) oder höher besitzen. Erst dann findet ihr einen Farb-Platz auf dem Ausrüstungsgegenstand. In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch einige Fundorte:

Farben finden und ausrüsten

Farben könnt ihr dort ausrüsten, wo ihr die Mods der Ausrüstungsgegenstände ändert. Der Farb-Platz wird, wie bereits erwähnt, allerdings nur bei blauen Items (oder seltener) verfügbar sein. Einmal gefunden, könnt ihr Rüstungsfarben beliebig oft verwenden.

Farben für Ausstattungen findet ihr ausschließlich in orangefarbenen Nachschubbehältern. Diese wurden mit einem Fallschirm über Washington D.C. abgeworfen und sind blöderweise in Bäumen oder an Häuserwänden hängen geblieben. Ihr müsst die Kisten ins Visier nehmen und die Beute herunter schießen.

Die Fundorte der Nachschubbehälter für Farben sind glücklicherweise nicht zufällig. Was jedoch zufällig ist, ist die Reihenfolge, in der ihr die Farben erhaltet. Daher möchten wir euch hier auf der Karte zeigen, wo ihr Farben finden könnt:

Für die genauen Fundorte der Farben schaut ihr euch einfach die Bilderstrecke oben an.

Wir haben ab der zehnten Nachschubkiste keine neuen Farben erhalten. Möglicherweise lag das an unserem Level (Level 27 zu dem Zeitpunkt), eventuell könnt ihr einige bestimmte Farben auch erst im Endgame bekommen. Sollten wir herausfinden, nach welchem Parameter die Farben "gedroppt" werden, fügen wir hier ein Update ein.

