von: Spieletipps Team (10. April 2019)

Die Schnatterente gilt als eine der besten Waffen im Spiel. Die exotische Maschinenpistole, eine schallgedämpfte P90, besitzt einige starke Perks und kann mit den richtigen Komponenten selber hergestellt werden. Wir erklären euch alle Schritte für die Schnatterente.

Mit dem neuesten Update wurde Weltrang 5 eingeführt. Ihr könnt nun also die stärkste Version der Schnatterente herstellen. Alternativ craftet ihr die exotische P90 schon früher, um leichter durch die Weltränge zu kommen.

Eine exotische Maschinenpistole, die es in sich hat: die Schnatterente, eine schallgedämpfte P90.

Schnatterente herstellen - das benötigt ihr!

Um die Schnatterente herstellen zu können, benötigt ihr neben einigen Komponenten und der Blaupause der exotischen Waffe, auch etwas Glück. Der Drop für die Bestandteile der P90 sind nicht garantiert, dazu aber später mehr. Außerdem müsst ihr Stufe 30 erreicht haben. Hier eine Liste von allem, was ihr für die Schnatterente benötigt:

Materialien wie Polykarbonat, Titan und Verschlussgehäuse

MP: Geladener Kanister

MP: Kreatives Magazin

MP: Mod-Mods

Die verlorene Blaupause der Schnatterente

Schritt 1: Schlüssel der Hyenas farmen

Die Komponenten der Schnatterente findet ihr in Kisten, die ihr mit einem Schlüssel der Hyenas öffnen könnt. Die kleinen schwarzen Truhen erkennt ihr an dem grünen Hyenas-Logo. Wie ihr Fraktionsschlüssel farmen könnt, haben wir euch bereits in einem separaten Guide erklärt. Hier nochmal die Kurzform:

Besucht einen verbündeten Kontrollpunkt (grünes Flaggensymbol auf der Karte) und sucht den Officer auf. Sprecht ihn an, um etwa Nachschub in Form von Nahrung oder Wasser zu spenden. Habt ihr genügend Ressourcen gespendet, werden euch für kurze Zeit plünderbare Objekte markiert. Das hilft euch bei der Suche nach Schlüsseln der Hyenas.

In den Fraktionskisten der Hyenas findet ihr die Komponenten und die Blaupause für die Schnatterente.

Steigt nun in den Untergrund hinab (rundes Symbol mit einem Pfeil auf der Karte) und haltet auf Kopfhöhe an den Wänden Ausschau nach kleinen Schlüsselschränken, in denen vermehrt Fraktionsschlüssel zu finden sind. Die Drops der Schlüssel sind zufällig, ihr müsst eventuell mehrere Untergründe erkunden. Wir empfehlen euch mindestens fünf bis sechs Hyenas-Schlüssel zu haben, bevor ihr euch auf die Suche nach der Schnatterente macht.

Schritt 2: Hyenas-Kisten öffnen und Komponenten finden

Der Weg zur Schnatterente hat gerade erst begonnen. Mit den Hyenas-Schlüsseln im Gepäck müsst ihr nun Kisten der Fraktion öffnen. Ganz wichtig: Jede Komponente der Schnatterente kann in einem anderen Gebiet gefunden werden. Entdeckt ihr beispielsweise den „Geladenen Kanister” in Downtown East, werdet ihr in den Hyenas-Truhen hier in der Gegend kein neues Teil für die Schnatterente finden. Wir zeigen euch, wo ihr alle Komponenten findet:

MP: Geladener Kanister: Startet den Haupteinsatz „Hotel Grand Washington” in Downtown East. Hier findet ihr zwei Truhen, in denen ihr das erste Teil finden könnt. Eine Truhe steht unter dem Waschbecken im Bad im ersten Stockwerk, die andere findet ihr kurz bevor ihr das Dach betretet rechts hinter einer Tür.

MP: Kreatives Magazin: Startet den Einsatz „Jefferson Trade Center” und achtet in der zweiten Tiefgarage auf eine Ecke, in der zwei weiße Vans stehen. An der Wand seht ihr den grünen Schriftzug „Storage”. Die Hyenas-Kiste steht neben dem Einkaufswagen am Boden. Alternativ reist ihr zum östlichen Kontrollpunkt in Federal Triangle und lauft von dort aus gen Norden zur Grenze zum Judiciary Square. Genau dort, wo sich die Bezirke trennen, findet ihr rechts eine kleine Gasse, die euch zu einer Leiter führt. Folgt dieser und schnappt euch die Hyenas-Kiste auf dem Dach. Auch diese kann das kreative Magazin für die Schnatterente enthalten.

MP: Mod Mods: Das vorletzte Teil für die Schnatterente könnt ihr unter anderem in einer Kiste finden, die sich in der District Union Arena befindet. Diese erreicht ihr, wenn ihr die Basis der Hyenas im Nordosten der Karte betretet. Ihr erreicht schon bald einen Bereich mit zwei Rolltreppen, die eine Etage nach oben führen. Steht ihr davor, dreht ihr euch um und schaut links bei den Gitterzäunen. Auf dem Boden steht eine Kiste, in der die Komponente „MP: Mod Mods” enthalten sein kann.

Schritt 3: Die verlorene Blaupause der Schnatterente finden

Habt ihr alle drei Teile der Schnatterente aufgesammelt, müsst ihr nun die sogenannte „verlorene Blaupause der Schnatterente” finden.

Wichtig: Diesen letzten schritt solltet ihr erst absolvieren, wenn ihr auch wirklich alle Komponenten beisammen habt, da die Blaupause der Schnatterente sonst nicht in der Kiste erscheint.

Ihr startet dafür den Haupteinsatz „Bank-Hauptquartier” - der Schwierigkeitsgrad spielt keine Rolle - und macht euch auf die Suche nach einer RFID-Schlüsselkarte.

Nachdem ihr den Zwischenboss „Rebound” erledigt habt, verlasst ihr den Raum im Norden und biegt links ab durch eine zerstörte Glastür. Weiter geradeaus seht ihr über der nächsten Tür den Schriftzug „Boss Room - Boss Only”. Geht hinein und schaut links zum Schreibtisch, über dem eine Karte hängt.

Interagiert mit der rechten Seite der Wand und schnappt euch die Schlüsselkarte für die Blaupause.

Rechts davon nähert ihr euch der unscheinbaren Wand, an der ihr nun einen Schaltkasten öffnen könnt - darin versteckt ist die benötigte Schlüsselkarte, die euch zur Blaupause der Schnatterente führt.

Kurz vor Ende der Mission, öffnet ihr die riesige Tür zum Tresorraum. Gleich links könnt ihr die Schlüsselkarte verwenden, um ein weiteres Tor zu öffnen - dahinter steht direkt eine Hyenas-Kiste mit der verlorenen Blaupause der Schnatterente.

Im YouTube-Video von Charles könnt ihr euch die Fundorte aller Komponenten ansehen.

Letzter Schritt: Schnatterente herstellen

Mit allen Materialien und Komponenten im Gepäck, reist ihr zur Operationsbasis und begebt euch an die Fertigungsstation. Ihr könntet die Schnatterente jetzt einfach herstellen, allerdings solltet ihr auf die Stufe der Fertigungsstation achten. Immerhin wollt ihr die stärkste Version der Schnatterente haben und da bietet sich die höchstmögliche Stufe der Station an.

Wählt anschließend die Kategorie „Waffe” aus und die Schnatterente wird vermutlich aufgrund ihrer exotischen Seltenheit ganz oben in der Liste erscheinen. Haltet die angezeigte Taste gedrückt, um die Schnatterente herzustellen. Glückwunsch, ihr besitzt eine der besten Waffen in The Division 2.