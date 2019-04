von: Spieletipps Team (12. April 2019)

In diesem Guide erklären wir euch, an welchen Plätzen ihr in Washington D.C. interessante Geheimnisse findet. Dabei kann es sich um witzige Anspielungen, versteckte Missionen, geheime Waffenkammern und verborgen Mysterien handeln.

The Division 2 - Diese neuen Inhalte erwarten euch demnächst:

Apropos Geheimnisse - Wusstet ihr schon …

... dass es eine versteckte Nebenmission namens “Das G. Philipps-Protokoll” gibt, die derzeit bei der Community große Fragezeichen aufwirft? Ihr könnt sie freischalten, wenn ihr die Mission “Navy Hill Transmission”-Mission abschließt. Daraufhin werdet ihr mit einem mysteriösen Symbol nach Foggy Bottom gelockt, wo ihr auf einen leeren Keller trefft. Mehr geschieht nicht. Jetzt erspinnen sich die Spieler die krassesten Theorien zu diesem Geheimnis.

… dass es in der Nähe des “1040”-Safehouse im Stadtteil Federal Triangle eine Anspielung auf Stephen Kings Horrorwerk “Shining” gibt? Dort steckt eine Axt in einer Türe, mit der sich vermutlich jemand Eintritt in das Zimmer verschaffen wollte, ähnlich wie in der berühmten “Hier kommt Jackie!”-Szene.

… dass es überall in der Stadt chiffrierte Rätsel gibt? Jeder der Texte führt euch zu einem extrem starken Jäger. Wenn ihr sie besiegt, bekommt ihr neben wertvoller Beute auch einen Elfenbeinschlüssel. Habt ihr alle Schlüssel zusammen, könnt ihr eine Truhe in Weißem Haus öffnen, die eine sehr seltene Waffe enthält.

Welche Geheimnisse waren euch völlig neu und welche kanntet ihr schon? Wenn euch noch weitere bekannt sein sollten - Anspielungen, geheime Waffen und Missionen - , könnt ihr sie uns gerne per redaktion@spieletipps.de schicken.