Wenn ihr bei Story of Seasons: Trio of Towns mit Wayne heiraten wollt, müsst ihr an ihn zunächst viele Geschenke überreichen. Zudem solltet ihr an allen Festivals, Wettbewerben und anderen großen Ereignissen teilnehmen, denn gewinnt ihr diese, werdet ihr noch schneller durch die Blumenevents von Wayne kommen.

Das folgende Video zeigt euch nochmal alle Heiratskandidaten bei Story of Seasons: Trio of Towns. Falls ihr noch keine endgültige Entscheidung getroffen habt, hilft es euch vielleicht dabei.

Die Blumenevents sind Ereignisse, die jedes Mal eintreten, nachdem sich die Farbe von Waynes Blume verändert hat - wenn ihr zum Beispiel genug Geschenke überreicht habt. Welche Geschenke Wayne mag, zeigen wir euch auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Wichtig ist, dass ihr keine schlechten Geschenke überreicht. Um die Blumenevents so schnell wie möglich zu erreichen, solltet ihr das heraussuchen, was Wayne am liebsten mag und was ihr auch einfach besorgen könnt. Verpackt es noch schön und überreicht ihm einfach täglich das gleiche.

Waynes Blumenevents und alle Antworten

Ist die Frage nach den Geschenken geklärt, dann müsst ihr nur noch abwarten, bis ihr die entsprechende Anzahl an Freundschaftspunkten gesammelt habt, damit Waynes Blumenevents ausgelöst werden. Da die Punkte und die Farben der Blumen nicht die einzigen Voraussetzungen dafür sind, Blumenevents zu triggern, solltet ihr einen Blick in unsere Tabelle werfen.

Aus dieser Tabelle erfahrt ihr nicht nur, wo und wann die Blumenevents stattfinden, sondern auch, welche Antworten ihr geben müsst, damit ihr noch mehr Freundschaftspunkte erhaltet. Wollt ihr Wayne heiraten, dann solltet ihr natürlich die besten Antworten wählen.

Wichtig: Ihr werdet keine Blumenevents an Tagen auslösen können, an denen andere Ereignisse stattfinden. Wenn zum Beispiel das Erntedankfest geplant ist, wird Wayne den ganzen Tag damit beschäftigt sein, anstatt sich darum zu kümmern, euch zu erobern.

