von: Ewelina Walkenbach (07. Mai 2019)

Wenn ihr bei Story of Seasons: Trio of Towns euer Herz an Ford verloren habt, dann werdet ihr viel Arbeit leisten müssen, um den mürrischen Doktor für euch zu begeistern. Es klingt jetzt fast so, als wäre Ford ein schwieriger Heiratskandidat, doch sofern ihr wisst, welche Geschenke ihr ihm überreichen müsst, werden auch seine Blumenevents nicht so schwer auszulösen sein.

Solltet ihr feststellen, dass Ford doch nicht die richtige Wahl für euch war, dann könnt ihr euch in dem folgenden Video alle Heiratskandidaten bei Story of Seasons: Trio of Towns ansehen, um euch vielleicht doch noch umzuentscheiden.

Die Blumenevents sind Ereignisse, die jedes Mal eintreten, nachdem sich die Farbe von Fords Blume verändert hat - wenn ihr zum Beispiel genug Geschenke überreicht habt. Welche Geschenke Ford mag, zeigen wir euch auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Fords Blumenevents und alle Antworten

Habt ihr die nächste Blumenfarbe erreicht, dann könnt ihr Fords Blumenevent auslösen. Natürlich könnt ihr durch die drei Städte irren und hoffen, dass es automatisch passiert. Wenn ihr Ford aber so schnell wie möglich heiraten wollt, solltet ihr nachschauen, was ihr dafür tun müsst.

In unserer Tabelle haben wir euch alle Blumenevents beschrieben. Daraus erfahrt ihr, wann und wo ihr diese Ereignisse auslösen könnt und unter welchen Bedingungen sie eintreten werden. Darüber hinaus könnt ihr nachlesen, welche Antworten euch wie viele Freundschaftspunkte bescheren. Haltet euch immer an die Liste und die Blumenevents führen euch schnell zur Hochzeit mit Ford.

Wichtig: Ihr werdet keine Blumenevents an Tagen auslösen können, an denen andere Ereignisse stattfinden. Wenn zum Beispiel das Erntedankfest geplant ist, wird Ford den ganzen Tag damit beschäftigt sein, anstatt sich darum zu kümmern, euch zu erobern.

Entscheidet ihr euch bei Story of Sesons: Trio of Towns für Ford, werdet ihr einen treuen Arzt an eurer Seite haben.