Wenn euch bei Story of Seasons: Trio of Towns Ludus vorgestellt wird, dann ist es möglich, dass ihr den Bachelor sofort ins Herz schließt. Schließlich entspricht er, trotz seiner langen Haare und des fehlenden Barts, dem klassischen Bild von Männlichkeit. Er ist stark und in der Lage euch ein Haus zu bauen. Ist Ludus genau euer Mann, dann solltet ihr wissen, welche Geschenke er liebt, um seine Blumenevents so schnell wie nur möglich auszulösen - so ist der Weg zum Heiraten nicht mehr lang.

Wollt ihr wissen, welche Heiratskandidaten nach Ludus kommen, dann könnt ihr euch in dem folgenden Video alle Heiratskandidaten bei Story of Seasons: Trio of Towns ansehen. Vielleicht ist der Richtige für euch an dieser Stelle im Spiel noch nicht dabei?

Die Blumenevents sind Ereignisse, die jedes Mal eintreten, nachdem sich die Farbe von Ludus’ Blume verändert hat - wenn ihr zum Beispiel genug Geschenke überreicht habt. Welche Geschenke Ludus mag, zeigen wir euch auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Ludus’ Blumenevents und alle Antworten

Habt ihr die nächste Blumenfarbe erreicht, müsst ihr noch weitere Bedingungen erfüllen, um das Blumenevent von Ludus auszulösen. Da es immer unterschiedliche Voraussetzungen sind, haben wir sie für euch in der Tabelle zusammengefasst.

Wenn ihr euch für Ludus entschieden habt, dann solltet ihr auch vor allem in Lulukoko unterwegs sein. Es sind zwar drei Städte, aber wenn ihr die Stadtverbundenheit zu Lulukoko erhöht, werdet ihr auch mehr Freundschaftspunkte mit allen Anwohnern dort - auch Ludus - erhalten.

Es ist wichtig, dass an den Tagen, an denen ihr die Blumenevents von Ludus auslösen wollt, keine anderen Events und Ereignisse stattfinden. An diesen Tagen sind nämlich alle Charaktere anderweitig beschäftigt und werden nicht an ihren üblichen Aufenthaltsorten zu finden sein.

Ludus ist bei Story of Seasons: Trio of Towns der Alleskönner und wird euch ein hübsches Haus bauen. Vielleicht zieht ihr dort mal gemeinsam ein?