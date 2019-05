von: Ewelina Walkenbach (07. Mai 2019)

Ludus ist schon ein heißer Feger! Mit seiner wunderschönen Mähne und seinen handwerklichen Fähigkeiten, kann er schon das eine oder andere Herz brechen. Zunächst hatten wir das Gefühl, dass er einfach gar keine Geschenke mag, die wir ihm überreicht haben. So ist es aber nicht. Was er am Liebsten hat, seht ihr in der Liste.

Lieblingsgeschenk: Frittierter Fisch-Kuchen

Horrorgeschenk: Seeigel

Lieblingsverpackung:

Stilvolles Geschenktuch

Cooler Geschenkkorb

Coole Geschenkbox

Fruit Fair Wrapping (Fruchtfest-Verpackung)

Geschenke, die Ludus liebt:

Essen und Trinken: Banane, Achar, Wasabi-Tintenfisch, Tom Yum Goong, Shrimp-Chili, Lau Lau, Scharfes Curry, Thieboudienne, Bananeneis, Banana au Lait, Sojamilch-Bananen-Shake

Banane, Achar, Wasabi-Tintenfisch, Tom Yum Goong, Shrimp-Chili, Lau Lau, Scharfes Curry, Thieboudienne, Bananeneis, Banana au Lait, Sojamilch-Bananen-Shake Materialien und Andere: Bambus, Schwarzer Zweig, Schwarzes Holz, Zweig, Kirschbaumast, Holz, Gingkoast, Ahornast, Kiefernast, Blaue Feder, Lila Feder

Dieses Video zu Story of Seasons - Trio of Towns schon gesehen?

Geschenke, die Ludus mag:

Werkzeug, Feldfrüchte und Produkte: Köder, Königs-Köder, Magischer Köder, Raffinierter Köder, Chilipfeffer, Alpakawolle, Alpakawolle Plus, Braune Alpakawolle, Braune Alpakawolle Plus, Graues Hasenfell, Graues Hasenfell Plus, Lamawolle, Lamawolle Plus, Hasenfell, Hasenfell Plus, Suffolkwolle, Suffolkwolle Plus, Wolle, Wolle Plus

Köder, Königs-Köder, Magischer Köder, Raffinierter Köder, Chilipfeffer, Alpakawolle, Alpakawolle Plus, Braune Alpakawolle, Braune Alpakawolle Plus, Graues Hasenfell, Graues Hasenfell Plus, Lamawolle, Lamawolle Plus, Hasenfell, Hasenfell Plus, Suffolkwolle, Suffolkwolle Plus, Wolle, Wolle Plus Essen und Getränke: Curry-Salat, Tintenfisch-Kelaguen, Salatbrötchen, Sashimi, Yuba, Gumbo, Miso, Sanpei Jiru, Gebackene Süßkartoffel, Chop Suey, Fischpastete, Gratin, Gyoza, Marlinsteak, Okonomiyaki, Pizza, Kugelfisch-Eintopf, Cremiger Feuertopf, Vanillecreme, Zackenbarsch-Eintopf, Seeteufel-Eintopf, Moqueca, Oden, Osechi, Roter-Königskrabben-Eintopf, Eintopf, Tempura, Biryani, Chirashi Sushi, Kokosnuss-Curry, Curryreis, Doria, Trockenes Curry, Gegrillter Reis, Kakinoha-Zushi, Lontong, Reisomelett, Oshinko-Brötchen, Risotto, Meeresfrüchte-Bibimbap, Tekka Maki, Weißer Reis, Eier Benedict, Naan, Peperoncino, Saimin-Nudeln, Tropisches Sandwich, Bananenmarmelade, Bananenwein

Curry-Salat, Tintenfisch-Kelaguen, Salatbrötchen, Sashimi, Yuba, Gumbo, Miso, Sanpei Jiru, Gebackene Süßkartoffel, Chop Suey, Fischpastete, Gratin, Gyoza, Marlinsteak, Okonomiyaki, Pizza, Kugelfisch-Eintopf, Cremiger Feuertopf, Vanillecreme, Zackenbarsch-Eintopf, Seeteufel-Eintopf, Moqueca, Oden, Osechi, Roter-Königskrabben-Eintopf, Eintopf, Tempura, Biryani, Chirashi Sushi, Kokosnuss-Curry, Curryreis, Doria, Trockenes Curry, Gegrillter Reis, Kakinoha-Zushi, Lontong, Reisomelett, Oshinko-Brötchen, Risotto, Meeresfrüchte-Bibimbap, Tekka Maki, Weißer Reis, Eier Benedict, Naan, Peperoncino, Saimin-Nudeln, Tropisches Sandwich, Bananenmarmelade, Bananenwein Schneiderei: Schwarzer Lama-Stoff, Schwarzer Lama-Stoff Plus, Blauer Alpaka-Stoff, Blauer Alpaka-Stoff Plus, Blauer Stoff, Blauer Stoff Plus, Blauer Wollstoff, Blauer Wollstoff Plus, Blaues Wollgarn, Blaues Flaxgarn, Blauer Leinenstoff, Blauer Kaninchen-Stoff, Blauer Kaninchen-Stoff Plus, Blauer Suffolk-Stoff, Blauer Suffolk-Stoff Plus, Brauner Alpaka-Stoff, Brauner Alpaka-Stoff Plus, Goldener Stoff Plus, Goldener Wollstoff, Goldenes Wollgarn, Goldenes Flaxgarn, Goldener Leinensoff, Goldener Lama-Soff Plus, Goldener Kaninchen-Stoff Plus, Goldener Suffolk-Stoff Plus, Grüner Alpaka-Stoff, Grüner Alpaka-Stoff Plus, Grüner Stoff, Grüner Stoff Plus, Grüner Wollstoff, Grünes Wollgarn, Grünes Flaxgarn, Grüner Leinenstoff, Grüner Kaninchen-Stoff, Grüner Kaninchen-Stoff Plus, Grüner Suffolk-Stoff, Grüner Suffolk-Stoff Plus, Silberner Stoff Plus, Silberner Wollstoff Plus, Silbernes Flaxgarn, Silberner Leinenstoff, Silberner Lama-Stoff Plus, Silberner Kaninchen-Stoff Plus, Silberner Suffolk-Stoff Plus

Schwarzer Lama-Stoff, Schwarzer Lama-Stoff Plus, Blauer Alpaka-Stoff, Blauer Alpaka-Stoff Plus, Blauer Stoff, Blauer Stoff Plus, Blauer Wollstoff, Blauer Wollstoff Plus, Blaues Wollgarn, Blaues Flaxgarn, Blauer Leinenstoff, Blauer Kaninchen-Stoff, Blauer Kaninchen-Stoff Plus, Blauer Suffolk-Stoff, Blauer Suffolk-Stoff Plus, Brauner Alpaka-Stoff, Brauner Alpaka-Stoff Plus, Goldener Stoff Plus, Goldener Wollstoff, Goldenes Wollgarn, Goldenes Flaxgarn, Goldener Leinensoff, Goldener Lama-Soff Plus, Goldener Kaninchen-Stoff Plus, Goldener Suffolk-Stoff Plus, Grüner Alpaka-Stoff, Grüner Alpaka-Stoff Plus, Grüner Stoff, Grüner Stoff Plus, Grüner Wollstoff, Grünes Wollgarn, Grünes Flaxgarn, Grüner Leinenstoff, Grüner Kaninchen-Stoff, Grüner Kaninchen-Stoff Plus, Grüner Suffolk-Stoff, Grüner Suffolk-Stoff Plus, Silberner Stoff Plus, Silberner Wollstoff Plus, Silbernes Flaxgarn, Silberner Leinenstoff, Silberner Lama-Stoff Plus, Silberner Kaninchen-Stoff Plus, Silberner Suffolk-Stoff Plus Fische und Materialien: Alligatorhecht, Arowana, Katzenfisch, Aal, Koi, Wollhandkrabbe, Weichschildkröte, Fischfutter, Schwarzer Stein, Schwarzer Fels, Stein, Fels

Alligatorhecht, Arowana, Katzenfisch, Aal, Koi, Wollhandkrabbe, Weichschildkröte, Fischfutter, Schwarzer Stein, Schwarzer Fels, Stein, Fels Weitere Geschenke, die Ludus mag: Paradiesrhapsodie, Münze, Alte Münze, Glänzende Münze, Fischfalle, Grüne Feder, Orange Feder, Rote Feder, Gelbe Feder

Geschenke, die Ludus nicht mag:

(Wilde) Feldfrüchte und (saisonale) Produkte: Zuckerrohr, Giftpilz, Honig, Ahornsirup, Trockenfrüchte, Mandelbutter, Apfelmarmelade, Aprikosenmarmelade, Blaubeermarmelade, Kirschmarmelade, Schokoladenaufstrich, Traubenmarmelade, Kräuteraufstrich, Kiwimarmelade, Zitronenmarmelade, Litschimarmelade, Mangomarmelade, Melonenmarmelade, Milchaufstrich, Orangenmarmelade, Pfirsichmarmelade, Kakimarmelade, Ananasmarmelade, Sternfruchtmarmelade, Erdbeermarmelade, Gemüsemarmelade, Wassermelonenmarmelade

Zuckerrohr, Giftpilz, Honig, Ahornsirup, Trockenfrüchte, Mandelbutter, Apfelmarmelade, Aprikosenmarmelade, Blaubeermarmelade, Kirschmarmelade, Schokoladenaufstrich, Traubenmarmelade, Kräuteraufstrich, Kiwimarmelade, Zitronenmarmelade, Litschimarmelade, Mangomarmelade, Melonenmarmelade, Milchaufstrich, Orangenmarmelade, Pfirsichmarmelade, Kakimarmelade, Ananasmarmelade, Sternfruchtmarmelade, Erdbeermarmelade, Gemüsemarmelade, Wassermelonenmarmelade Essen: Coleslaw, Milchsalat, Maismehl-Fladenbrot, Schneller Pudding, Inarizushi, Milch- Congee, Kürbis-Doria, Süßkartoffel-Reis, Süßes Anpan-Brötchen, Zimtbrötchen, French Toast, Früchtebrot, Melonenbrot, Rosinenbrot, Wallnussbrot, Joghurtbrot, Mandel-Karamel, Apfeleis, Apfelkuchen, Aprikosenkuchen, Bavarois, Beerenpudding, Blaubeereis, Blaubeerkuchen, Kandierte Süßkartoffel, Cannolo, Kirscheis, Kirschtorte, Chiffon-Kuchen, Schokoladenkuchen, Schokoladenkekse, Schoko-Fondue, Schokoladeneis, Schokoladenmousse, Schokoladenpudding, Clafoutis, Windbeutel, Crêpes, Vanillecremetorte, Daifuku, Donuts, Dorayaki, Früchtegratain, Früchtepunch, Traubenkuchen, Traubeneis, Hushpuppy, Eis-Crêpes, Zitronentorte, Macaron, Malasada, Mangokuchen, Mangoeis, Melonenkuchen, Meloneneis, Mille-Feuille, Minzkuchen, Monaka, Orangentorte, Pfannkuchen, Panipuri, Pfirsicheis, Pfirsichtorte, Kaki-Pudding, Ananaskuchen, Pudding, Kürbiskuchen, Shortcake, Softeis, Erdbeereis, Vanilleeis, Jofhurtkuche, Yomogi-Klöße, Youkan

Coleslaw, Milchsalat, Maismehl-Fladenbrot, Schneller Pudding, Inarizushi, Milch- Congee, Kürbis-Doria, Süßkartoffel-Reis, Süßes Anpan-Brötchen, Zimtbrötchen, French Toast, Früchtebrot, Melonenbrot, Rosinenbrot, Wallnussbrot, Joghurtbrot, Mandel-Karamel, Apfeleis, Apfelkuchen, Aprikosenkuchen, Bavarois, Beerenpudding, Blaubeereis, Blaubeerkuchen, Kandierte Süßkartoffel, Cannolo, Kirscheis, Kirschtorte, Chiffon-Kuchen, Schokoladenkuchen, Schokoladenkekse, Schoko-Fondue, Schokoladeneis, Schokoladenmousse, Schokoladenpudding, Clafoutis, Windbeutel, Crêpes, Vanillecremetorte, Daifuku, Donuts, Dorayaki, Früchtegratain, Früchtepunch, Traubenkuchen, Traubeneis, Hushpuppy, Eis-Crêpes, Zitronentorte, Macaron, Malasada, Mangokuchen, Mangoeis, Melonenkuchen, Meloneneis, Mille-Feuille, Minzkuchen, Monaka, Orangentorte, Pfannkuchen, Panipuri, Pfirsicheis, Pfirsichtorte, Kaki-Pudding, Ananaskuchen, Pudding, Kürbiskuchen, Shortcake, Softeis, Erdbeereis, Vanilleeis, Jofhurtkuche, Yomogi-Klöße, Youkan Getränke: Apfeltee, Beerenshake, Blaubeertee, Café Mocha, Käse-Getränk, Kirsch-Pfirsich-Shake, Kirschtee, Kakao-Orangen-Shake, Eierflip, Ingwer-Getränk, Honig-Zitronen-Shake, Heiße Milch, Eis-Schokolade, Limonade, Melonenlimo, Pfirsichtee, Erdbeertee, Tiramisu-Shake, Tropischer Punch

Apfeltee, Beerenshake, Blaubeertee, Café Mocha, Käse-Getränk, Kirsch-Pfirsich-Shake, Kirschtee, Kakao-Orangen-Shake, Eierflip, Ingwer-Getränk, Honig-Zitronen-Shake, Heiße Milch, Eis-Schokolade, Limonade, Melonenlimo, Pfirsichtee, Erdbeertee, Tiramisu-Shake, Tropischer Punch Weitere Geschenke, die Ludus nicht mag: Vanille, Vanilleextrakt, Zucker, Boot, Leere Gießkanne, Fischgräte, Unkraut

Geschenke, die Ludus hasst:

Kandierte Karotten

Seeigel-Schale

Meeresfrüchte-Reis-Schale

Seeigel-Nudeln

Apfelgelee

Barfi

Castella

Maismuffins

Dekorierter Kuchen

Mandelsüßigkeiten

Hirseklöße

Mitarashi-Klöße

Sata Andagi

Vanilleshake

Sind alle eure Fragen zu Ludus beantwortet? Oder haben wir etwas vergessen? Lasst es uns gerne wissen! Schreibt uns eine Mail an support@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.