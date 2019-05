von: Ewelina Walkenbach (07. Mai 2019)

”Der kleine, süße Hinata” - war das, was wir uns dachten, als er uns bei Story of Seasons: Trio of Towns vorgestellt wurde. Bis dahin haben wir natürlich schon einige Blumenevents der anderen Heiratskandidaten erlebt. Wir gerieten trotzdem ins Wanken, denn Hinata ist einfach von Anfang an unglaublich charmant. Seht ihr das auch so und wollt diesen jungen Mann heiraten, dann braucht ihr natürlich die richtigen Geschenke, um die Blumenevents von Hinata so schnell wie möglich auszulösen.

Wie ihr wisst, ist Hinata nicht der letzte aller Heiratskandidaten bei Story of Seasons: Trio of Towns. Wenn ihr nochmal sehen wollt, welche Bachelors euch im Spiel über den Weg stolpern, schaut euch das folgende Video an.

Die Blumenevents sind Ereignisse, die jedes Mal eintreten, nachdem sich die Farbe von Hinatas Blume verändert hat - wenn ihr zum Beispiel genug Geschenke überreicht habt. Welche Geschenke Hinata mag, zeigen wir euch auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Hinatas Blumenevents und alle Antworten

Habt ihr ein halbes Herz erreicht, dann könnt ihr das weiße Blumenevent auslösen. Mit jeder weiteren Blumenfarbe werdet ihr erneut ein Blumenevent sehen können. Doch eine neue Blumenfarbe ist nicht die einzige Bedingung, die eine Liebessequenz triggert.

Wollt ihr Hinata für euch gewinnen, dann solltet ihr auch die Stadtverbundenheit zu Tsuyukusa erhöhen. Auf diese Weise ergattert ihr noch einige Freundschaftspunkte mehr, als wenn ihr Hinata nur Geschenke überreichen würdet. Außerdem schaltet ihr mit neuen Rängen tolle Items frei. Übrigens: Welche Geschenke Hinata liebt, zeigen wir euch auf der nächsten Seite des Artikels.

Wenn ihr mit Hinata Blumenevents erleben wollt, dann solltet ihr die Bedingungen in der folgenden Tabelle beachten. Zusätzlich darf an dem Tag, an dem ihr die Sequenzen auslösen wollt, kein anderes Event oder Ereignis stattfinden. Das ist wichtig, denn an diesen Tagen sind alle Charaktere - auch Hinata - mit anderen Dingen beschäftigt.

Der junge Händler Hinata lässt sich bei Story of Seasons: Trio of Towns recht einfach erobern.