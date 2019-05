Story of Seasons - Trio of Towns

von: Ewelina Walkenbach (07. Mai 2019)

…und als ihr dachtet, dass ihr euch entschieden habt, kam Hinata. Dieser sympathische Junge ist so fröhlich und charmant, dass er einen schon kurz zweifeln lässt. Wenn ihr also wissen wollt, mit welchen Geschenken ihr sein Herz so schnell wie möglich erobern könnt, schaut in die Liste. Mittlerweile durftet ihr einige Items davon euer Eigen nennen können.

Lieblingsgeschenk: Tofu Salisbury Steak

Horrorgeschenk: Coleslaw

Lieblingsverpackung:

Elegantes Geschenktuch

Retro-Geschenkkorb

Retro-Geschenkbox

Fest. of Longevity Cloth (Festival-der-Langlebigket-Tuch)

Geschenke, die Hinata liebt:

Matsutake

Sashimi

Hōtō

Makrele-Miso

Oden

Osechi

Chirashi Sushi

Ei mit Reis

Pilze-Reis

Fleckbrassen-Chazuke

Weißer Reis

Süßes Anpan-Brötchen

Dorayaki

Mitarashi-Klöße

Geschenke, die Hinata mag:

Feldfrüchte und Produkte: Apfel, Banane, Blaue Rose, Pinke Rose, Rote Rose, Avocado, Mango, Melone, Pfirsich, Kaki, Erdbeere, Sonnenblume, Goldenes Wachtelei, Seidenhuhnei Plus, Honigwabe, Honig, Bambussprosse, Goldene Butter, Goldener Käse, Goldener Joghurt, Goldene Mayonaise

Geschenke, die Hinata nicht mag:

Essen: Kokosnusssalat, Kokonda, Salatbrötchen, Kokosnusssuppe, Gazpacho, Gratin-Suppe, Auflauf-Suppe, Gumbo, Lo'i Feke, Vichyssoise, Farofa, Fischkuchen, Gedünstete Brotfrucht, Käse-Fondue, Mais-Eintopf, Cremiger Feuertopf, Doji-Feuertopf, Lau Lau, Moqueca, Eintopf, Arancini, Biryani, Gurkenbrötchen, Dolma, Doria, Trockener Curry, Kräuter-Pilaw, Kushari, Lontong, Makloubeh, Nasi Goreng, Nasi Lemak, Reis-Omelett, Paella, Risotto, Scharfes Curry, Thieboudienne, Uzume-Reis, French Toast, Barfi, Fufu, Kräuter-Nudeln, Apfelgelee, Dekorierter Kuchen, Früchtegratain, Mangokuchen, Mandel-Süßigkeiten, Melonenkuchen, Minzkuchen, Panipuri, Gemüsekuchen

Kokosnusssalat, Kokonda, Salatbrötchen, Kokosnusssuppe, Gazpacho, Gratin-Suppe, Auflauf-Suppe, Gumbo, Lo'i Feke, Vichyssoise, Farofa, Fischkuchen, Gedünstete Brotfrucht, Käse-Fondue, Mais-Eintopf, Cremiger Feuertopf, Doji-Feuertopf, Lau Lau, Moqueca, Eintopf, Arancini, Biryani, Gurkenbrötchen, Dolma, Doria, Trockener Curry, Kräuter-Pilaw, Kushari, Lontong, Makloubeh, Nasi Goreng, Nasi Lemak, Reis-Omelett, Paella, Risotto, Scharfes Curry, Thieboudienne, Uzume-Reis, French Toast, Barfi, Fufu, Kräuter-Nudeln, Apfelgelee, Dekorierter Kuchen, Früchtegratain, Mangokuchen, Mandel-Süßigkeiten, Melonenkuchen, Minzkuchen, Panipuri, Gemüsekuchen Getränke: Karottensaft, Zeremonieller Tee, Käse-Getränk, Kakao-Orangen-Shake, Eierflip, Gras-Getränk, Grüner Smoothie, Hibiskustee, Matcha, Tiramisu-Shake, Tomatensaft, Gemüsetee, Wassermelonen-Milchshake

Geschenke, die Hinata hasst:

Giftiger Pilz

Milchsalat

Ika Vakamiti

Kandierte Karotten

Butterreis

Quark-Reis

Milch-Congee

Boot

Leere Gießkanne

Fischgräte

Rosarote Spinnenlilie

Unkraut

