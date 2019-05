von: Ewelina Walkenbach (07. Mai 2019)

Yuzuki taucht bei Story of Seasons: Trio of Towns als letzter der fünf einfachen Bachelors auf. Das und die Begründung seiner langen Abwesenheit verpassen ihm einen mysteriösen Hauch. Kein Wunder, wenn ihr jetzt schnell die richtigen Geschenke für ihn sammeln und die Blumenevents auslösen wollt. Schließlich habt ihr mit Yuzuki viel aufzuholen.

Vermutlich habt ihr jetzt einen guten Überblick, über alle Heiratskandidaten im Spiel. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie euch in dem folgenden Video nochmal anschauen, um ganz, ganz sicher zu gehen, ob Yuzuki tatsächlich der richtige Mann für euch ist.

Die Blumenevents sind Ereignisse, die jedes Mal eintreten, nachdem sich die Farbe von Yuzukis Blume verändert hat - wenn ihr zum Beispiel genug Geschenke überreicht habt. Welche Geschenke Yuzuki mag, zeigen wir euch auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Yuzukis Blumenevents und alle Antworten

So wie bei allen anderen Junggesellen, müsst ihr die nächste Blumenfarbe erreichen, um ein Blumenevent auszulösen. Weitere Bedingungen, die ihr dafür auslösen müsst, seht ihr in der Tabelle weiter unten.

Es ist wichtig, dass ihr an dem Tag, an dem ihr das Blumenevent auslösen wollt, kein anderes Freundschafts- oder Liebesevent gesehen habt. Generell ist nur eine Sequenz am Tag möglich. Zudem kann es sein, dass ihr euer Blumenevent nicht zu sehen bekommt, weil an diesem Tag ein anderes Fest oder ein Wettbewerb stattfindet. Achtet also auch darauf.

Dieser zarte junge Mann heißt Yuzuki und wird bei Story of Seasons: Trio of Towns spät zu euch stoßen.