von: Ewelina Walkenbach (07. Mai 2019)

Dieser Kandidat ist der letzte in der Liste und auch er hat zahlreiche Lieblingsgeschenke und Geschenke, die er so gar nicht leiden kann. Wenn ihr euch am Ende doch für Yuzuki entscheidet, sollt ihr natürlich wissen, mit welchen Gegenständen ihr ihn glücklich machen könnt und welche ihn eher abschrecken. Nachfolgend seht ihr eine Auswahl, die ausreichen sollte, um Yuzukis Herz zu gewinnen.

Lieblingsgeschenk: Yomogi-Teigtaschen

Horrorgeschenk: Kaffee

Lieblingsverpackung:

Einfaches Geschenktuch

Einfacher Geschenkkorb

Einfache Geschenkbox

Fest. of Longevity Cloth (Langlebigkeitsfest-Verpackung)

Geschenke, die Yuzuki liebt:

Kirschen

Kastanien-Reis

Süßkartoffel-Reis

Dorayaki

Youkan

Geschenke, die Yuzuki mag:

Chrysanthemen, Kiwis, Erdbeeren, Honig, Bambus, Früchtesalat, Spinatsuppe, Quiche, Weißer Reis, Früchtebrot, Melonenbrot, Pudding, Erdbeereis, Vanilleeis, Yoghurteis, Grüner Tee, Kiwisaft, Matcha-Milch, Pfirsichtee, Smoothie, Erdbeertee, Goldener Joghurt, Joghurt, Joghurt Plus, Fluorit, Jade, Mithril, Sandrose

Geschenke, die Yuzuki nicht mag:

Paprika, Ananas, Kräutersalat, Kokonda, Kokosnusssuppe, Kräutersuppe, Pilzsuppe, Tom Yum Goong, Cracker, Cornflakes, Popcorn, Café Mocha, Cappucino, Karottensaft, Earl Grey, Ginger Ale, Tomatensaft, alle Weine

Geschenke, die Yuzuki hasst:

Chillipfeffer, Wasabi, Giftpilze, Tintenfisch, Boot, leere Gießkanne, Fischgräte, Unkraut

