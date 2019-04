Achtet auf eure Umgebung! Wenn ca. 100 Zombies auf euch zustürmen, ist es natürlich leicht gesagt, dass ihr ein Auge auf eure Umgebung werfen sollt. Einer der wichtigsten Tipps scheint für viele offensichtlich zu sein, wird er euch dennoch extrem weiterhelfen. In New York könnt ihr zum Beispiel im Einkaufszentrum die Deckenleuchten in Form eines Sterns herunter schießen und damit die Untoten erschlagen. Oft findet ihr auch rote Fässer oder Behälter, die explodieren oder Benzinlachen, die ihr durch Beschuss anzünden könnt.

Minen und Geschütze übernehmen: Schon in der ersten Folge, die in New York spielt, werden euch Geschütze und Minen auffallen, die euch großen Schaden zufügen können. Ihr könnt diese übernehmen, indem ihr euch nähert und die angezeigte Taste drückt. Minen bieten sich dafür weniger an, die solltet ihr lieber aus der Entfernung abschießen, automatische Geschütze hingegen, bieten eine große Hilfe. Ihr dürft nur nicht vergessen, sie nach einiger Zeit mit neuer Munition zu füttern.