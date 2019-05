von: Ewelina Walkenbach (07. Mai 2019)

Die blonde Schönheit von Westown heißt Lisette und begrüßt euch recht früh bei Story of Seasons: Trio of Towns. Wollt ihr das Herz von Lisette erobern, braucht ihr natürlich die richtigen Geschenke. Die Blumenevents können nur unter bestimmten Voraussetzungen ausgelöst werden und wenn ihr sie alle sehen wollt, dann seid ihr hier richtig.

Die Blumenevents sind Ereignisse, die jedes Mal eintreten, nachdem sich die Farbe von Lisettes Blume verändert hat - wenn ihr zum Beispiel genug Geschenke überreicht habt. Welche Geschenke Lisette mag, zeigen wir euch auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Lisettes Blumenevents und alle Antworten

Sobald ihr eine neue Blumenfarbe freigeschaltet habt, könnt ihr euch an die Bedingungen setzen, mit denen ihr das nächste Liebesevent auslösen werdet. Diese haben wir für euch in der unteren Tabelle zusammengefasst. Ihr erfahrt, wann ihr euch wo aufhalten müsst und wenn es eine Auswahl an Antworten gibt, verraten wir euch, welche die bessere ist, um noch schneller FP zu sammeln.

Wichtig: Ihr werdet schnell feststellen, dass ihr immer nur ein Blumenevent am Tag auslösen könnt. Habt ihr also bereits ein Freundschaftsevent mit Lisette oder anderen Bachelorettes gesehen, dann müsst ihr euer Glück an einem anderen Tag versuchen. Außerdem ist es wichtig, dass an diesem Tag kein anderes Event (Erntefest etc.) stattfindet, weil zu diesem Zeitpunkt generell andere Bedingungen in den drei Städten herrschen.

