von: Ewelina Walkenbach (07. Mai 2019)

In Lulukoko erwarten euch gleich zwei Schönheiten, die beinahe gleich aussehen. Diese Seite widmet sich Iluka, einer der Zwillingsschwestern bei Story of Seasons: Trio of Towns. Wir haben für euch auch die Blumenevents der arroganten Dame und ihre Geschenke zusammengetragen, auch wenn Iluka uns hin und wieder ein wenig genervt hat.

Sollte euch Iluka doch zu anstrengend sein, dann schaut euch nochmal alle Heiratskandidatinnen in folgendem Video an. Möglicherweise wollt ihr euch doch nochmal umentscheiden.

Die Blumenevents sind Ereignisse, die jedes Mal eintreten, nachdem sich die Farbe von Ilukas Blume verändert hat - wenn ihr zum Beispiel genug Geschenke überreicht habt. Welche Geschenke Iluka mag, zeigen wir euch auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Ilukas Blumenevents und alle Antworten

Mit einer neuen Farbe der Blume, folgt das nächste Blumenevent von Iluka. Das passiert aber nicht automatisch, denn ihr müsst natürlich auch die anderen Anforderungen erfüllen. Welche Bedingungen es sind, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.

Achtung!: Ihr könnt immer nur ein Liebes- oder Freundschaftsevent am Tag sehen. Finden andere Ereignisse, wie Festivals oder Wettbewerbe an diesem Tag statt, dann könnt ihr ebenfalls kein Blumenevent auslösen. Das gilt natürlich für alle Bachelors und Bachelorettes und nicht nur für Iluka.

Ist Iluka eure Wahl bei Story of Seasons: Trio of Towns? Dann solltet ihr schnell die richtigen Antworten wählen, um sie für euch zu gewinnen.