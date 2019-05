von: Ewelina Walkenbach (07. Mai 2019)

Warum Dornröschen? Weil Siluka bei Story of Seasons: Trio of Towns stets müde, teilnahmslos und traurig dreinschaut. Es ist genau das, was die beiden Schwestern voneinander unterscheidet. Dabei wirkt Siluka dennoch wesentlich freundlicher. Seht ihr es auch so und wollt ihr Herz erobern, dann verraten wir euch, welche Geschenke sie liebt und wie ihr Silukas Blumenevents auslösen werdet.

Story of Seasons: Trio of Towns hat noch andere Heiratskandidatinnen, die ihr statt Siluka wählen könnt. In dem folgenden Video seht ihr, welche es sind, falls ihr euch doch nochmal umentscheiden möchtet.

Die Blumenevents sind Ereignisse, die jedes Mal eintreten, nachdem sich die Farbe von Silukas Blume verändert hat - wenn ihr zum Beispiel genug Geschenke überreicht habt. Welche Geschenke Siluka mag, zeigen wir euch auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Silukas Blumenevents und alle Antworten

Sobald ihr die nächste Farbe der Blume erreicht habt, könnt ihr auch das nächste Blumenevent von Siluka auslösen. Dafür müsst ihr natürlich auch weitere Bedingungen* erfüllen. Welche es sind, seht ihr in der folgenden Tabelle. Dort findet ihr auch die Antworten und erfahrt, welche Auswirkungen sie auf eure Beziehung haben.

Bedenkt Folgendes: Wenn ihr mal ein Blumenevent von Siluka nicht auslösen könnt, obwohl ihr alle Bedingungen erfüllt habt, dann kann es sein, dass an diesem Tag ein Festival oder ein Wettbewerb stattgefunden hat. An diesen Tagen können gar keine Liebes- oder Freundschaftsevents ausgelöst werden. Ein anderer Grund kann auch sein, dass ihr an diesem Tag ein Event mit einem anderen Charakter gesehen habt. In der Regel gilt: Ein Event pro Tag.

Siluka ist die verträumte Schönheit bei Story of Seasons: Trio of Towns.