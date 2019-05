von: Ewelina Walkenbach (07. Mai 2019)

Auch diese Schwester möchte verwöhnt werden, bevor sie sich in euch verliebt. Damit ihr das Herz von Siluka schnell erobern könnt, solltet ihr nur die Geschenke wählen, die sie liebt und am besten ist ihr Lieblingsgeschenk. Hier eine Auswahl an Präsenten, welche die Dame liebt, mag und so gar nicht leiden kann:

Lieblingsgeschenk: Tropischer Sandwich

Horrorgeschenk: Kandierte Karotten

Lieblingsverpackung:

Elegantes Geschenktuch

Retro-Geschenkkorb

Retro-Geschenkbox

Fruit Fiesta Box (Fruchtfest-Box)

Geschenke, die Siluka liebt:

Äpfel, Bananen, Kirschen, Kiwis, Mangos, Melonen, Orangen, Pfirsiche, Ananas, Sternfrucht, Erdbeeren, Wassermelonen, Früchtesalat, Tropischer Salat, Früchtepunch, Mangoeis, Smoothie, Früchtejoghurt

Geschenke, die Siluka mag:

Paprika, Broccoli, Kokosnuss, Mais, Kürbis, Spinat, Lama-Wolle, Kokosnusssalat, Currysalat, Kürbissalat, Gazpacho, Quiche, Kastanien-Reis, Fufu, Apfeleis, Beerenpudding, Kirscheis, Kandierte Süßkartoffeln, Mille-Feuille, Kürbispudding, Kokosnussmilch, Kiwisaft, Mangosaft, Aloe, Basilikum, Avocado, Brotfrucht, Kamille, Lavendel, Pflaumen, Vanille, Paradiesrhapsodie (Blumenstrauß), Strand-Vitex, Blaue Magieblume, Pinke Lupine

Geschenke, die Siluka nicht mag:

Köder, Zwiebeln, Tomaten, Giftpilze, Bagna Càuda, Spinatsalat, Kartoffelsalat, Zwiebelsalat, Tomatensalat, Chop Suey, Gratin, Käsefondue, Eintopf, Gegrillter Reis, Risotto, Grüner Tee, Matcha, Tomatensaft, Futter, Boot, leere Gießkanne, Fischgräte, alle Dünger

Geschenke, die Siluka hasst:

Karotten, Karottensuppe, Kenchin-Suppe, Pistou, Karotten- Shirishiri, Pot-au-Feu, Shimotsukare, Karottensaft

