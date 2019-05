von: Ewelina Walkenbach (07. Mai 2019)

Geschenke für die Träumerin Komari - SoS - Trio of Towns

Komari: Blumenevents für die Kellnerin - SoS - Trio of Towns

Komari taucht bei Story of Seasons: Trio of Towns erst am 5. Sommer auf und von da an, könnt ihr daran arbeiten, ihre Freundschaft zu gewinnen und die Blumenevents auszulösen. Bringt ihr einfach die richtigen Geschenke und wählt passende Antworten, wenn die Sequenzen mit Komari starten.

Seid ihr noch nicht sicher, ob Komari bei Story of Seasons: Trio of Towns die richtige Heiratskandidatin ist, dann schaut euch das folgende Video an. Es zeigt euch nochmal alle Bachelorettes im Spiel.

Die Blumenevents sind Ereignisse, die jedes Mal eintreten, nachdem sich die Farbe von Komaris Blume verändert hat - wenn ihr zum Beispiel genug Geschenke überreicht habt. Welche Geschenke Komari mag, zeigen wir euch auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Komaris Blumenevents und alle Antworten

Es ist wichtig zu wissen, dass ihr nur dann das nächste Blumenevent von Komari auslösen könnt, wenn ihr an diesem Tag kein anderes gesehen habt. Zwei Freundschafts- bzw. Liebesevents an einem Tag funktionieren in der Regel nicht.

Solltet ihr dennoch Komaris nächste Sequenz nicht sehen können, dann schaut nach, ob an diesem Tag nicht ein anderes Fest oder ein Wettbewerb stattfindet. Das kann nämlich ebenfalls der Grund dafür sein, wenn es nicht funktioniert. Die folgende Tabelle hilft euch dabei, alle anderen Bedingungen zu erfüllen.

Komari stößt bei Story of Seasons: Trio of Towns etwas später zu euch. Sie ist keine schlechte Kellnerin, egal, was ihr Vater behauptet.