von: Spieletipps Team (18. April 2019)

Schatzkarte in Paradise Palms: Fundort auf der Karte (Season 8, Woche 8) - Fortnite

Folgt ihr dem Schatzkartenwegweiser aus Paradise Palms, könnt ihr einen Schatz finden, der bei Frosty Flights auftaucht. Wir zeigen euch den Fundort der Schatzkarte aus Paradise Palms und wo ihr den Schatz letztendlich finden könnt.

Die Herausforderung aus Woche 8 verlangt folgendes von euch: „Folgt dem Schatzkartenwegweiser aus Paradise Palms”. In der ersten Phase müsst ihr die Schatzkarte in Paradise Palms finden und in Phase 2 macht ihr euch auf die Suche nach dem Schatz - wir helfen euch dabei!

Fundort der Schatzkarte aus Paradise Palms (Phase 1)

Aufgabe aus Phase 1: Folgt dem Schatzkartenwegweiser aus Paradise Palms

Die Schatzkarte in Paradise Palms findet ihr in Woche 8 (Season 8) bei der Koordinate I8. Ihr findet ein leeres Brett vor, müsst nah genug heran gehen und dann die angezeigte Taste drücken, um die Schatzkarte aus Paradise Palms sichtbar zu machen. Erst dann schließt ihr die erste Phase ab und könnt den Schatz an anderer Stelle finden. Das ist der Fundort der Schatzkarte:

Die Schatzkarte in Paradise Palms findet ihr genau im Stadtzentrum an einer Wand.

Fundort des Schatzes in Frosty Flights (Phase 2)

Aufgabe aus Phase 2: Folgt dem Schatzkartenwegweiser in Paradise Palms

Schaut ihr auf die Karte, werdet ihr den markierten Fundort der Schatzkarte bei Frosty Flights entdecken - genauer gesagt bei der Koordinate A8. Der Schatz taucht in Form eines Sternes genau am Ende bzw. am Anfang der Flugbahn auf. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort des Schatzes:

Der Stern schwebt direkt bei der Flugbahn an der markierten Stelle bei Frosty Flights.

Mithilfe dieser Bilder solltet ihr die Schatzkarte in Phase 1 und dann den Schatz in Phase 2 sehr schnell finden können. Denkt daran, dass ihr unbedingt erst die Schatzkarte aufdecken müsst, ehe ihr den Stern einsammeln könnt. Das ist eine kleine Änderung, die sehr wichtig ist.

