von: Ewelina Walkenbach (07. Mai 2019)

Kasumi ist die letzte Heiratskandidatin, die bei Story of Seasons: Trio of Towns auftaucht. Sie ist eine ruhige Seele und arbeitet als Lehrerin. Kennenlernen werdet ihr sie durch Komari. Findet ihr, dass sich das Warten auf Kasumi gelohnt hat, dann verraten wir euch, welche Antworten ihr bei den Blumenevents wählen müsst und vor allem, wie ihr sie auslöst.

Eigentlich kennt ihr doch schon jede Heiratskandidatin im Spiel. Zweifelt ihr dennoch daran, dass Kasumi die richtige Bachelorette für euch ist, dann schaut euch das folgende Video an. Es zeigt euch nochmal die Auswahl:

Die Blumenevents sind Ereignisse, die jedes Mal eintreten, nachdem sich die Farbe von Kasumis Blume verändert hat - wenn ihr zum Beispiel genug Geschenke überreicht habt. Welche Geschenke Kasumi mag, zeigen wir euch auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Kasumis Blumenevents und alle Antworten

Bedenkt immer, dass Blumenevents nur dann ausgelöst werden können, wenn ihr an diesem Tag kein anderes Event gesehen habt. Selbst, wenn es lediglich ein Freundschaftsevent gewesen sein sollte, ein zweites könnt ihr am selben Tag leider nicht sehen.

Eine andere Voraussetzung ist, dass an diesem Tag kein Fest stattfinden darf. An diesen Tagen sind die Bewohner der drei Städte mit anderen Dingen beschäftigt und werden sich nicht an den Orten aufhalten, an denen sie üblicherweise wären. Die folgende Tabelle listet euch alle Bedingungen und Antworten der Blumenevents von Kasumi.

Kasumi ist die letzte Heiratskandidatin bei SoS: Trio of Towns - Besteht ihre Blumenevents und ihr werdet sie erobern.