von: Marco Tito Aronica (23. April 2019)

Es gibt gleich mehrere geeignete Spots, an denen ihr reihenweise Zombies buchstäblich über den Haufen schießen und somit eure Waffen schnell leveln könnt. Ihr generiert damit übrigens nicht nur XP für eure Gewehre, sondern auch für eure Spielerstufe.

Wir möchten euch hier einige Methoden präsentieren, wie und vor allem wo ihr alle Waffen schnell leveln und so die besten Varianten der Gewehre freischalten könnt.

Zeit für eine bessere Waffe? So könnt ihr schnell leveln und die besten Varianten freischalten.

Schnell leveln in Moskau

Der beste Farming-Spot, wenn ihr Waffen schnell leveln wollt, findet ihr in Folge 3: Moskau. Hier gibt es nämlich eine Stelle, an der die Zombie-Horden unendlich lange spawnen, wenn ihr es richtig macht.

In Kapitel 1: „Ein Zeichen von oben” kämpft ihr euch sehr früh durch ein Museum. Ihr erreicht die obere Ebene und müsst eure Position verteidigen, während ihr nach dem Sicherheitssystem sucht und einen Alarm auslöst. Stößt hier weiter vor, bis ihr ein zweites Mal einen Schalter aktivieren müsst.

Solange ihr das Sicherheitssystem nicht aktiviert, werden die Zombies unendlich spawnen und zwei Türme formen, um auf eure Etage zu gelangen - der perfekte Zeitpunkt, wenn ihr Waffen schnell leveln wollt.

Erst im Endbildschirm seht ihr, wie viele Waffen-XP ihr während der Mission sammeln konntet.

Von oben schießt ihr immer wieder auf die Basis der Zombie-Pyramide, damit die Untoten die höhere Ebene nicht erreichen. Ihr farmt dabei sehr viele XP für die ausgerüstete Waffe.

Wichtig: Nach unseren Tests hat der Schwierigkeitsgrad keinen bis sehr geringen Einfluss auf den XP-Gewinn für Waffen. Ebenso, ob ihr Zombies mit Kopfschüssen oder Körpertreffern tötet.

Im YouTube-Video von GamersPrey könnt ihr euch die beschriebene Methode noch einmal genauer ansehen.

Schnell leveln in New York

Wollt ihr eure Waffen schnell leveln, könnt ihr das auch schon in der erste Folge, in New York, tun. Im dritten Kapitel mit dem Namen „Komme, was wolle”, verteidigt ihr eure Position ganz am Ende der Mission gegen unzählige Zombies. Ihr wartet darauf, bis das Boot anlegt und könnt dann fliehen.

Wollt ihr XP farmen, könnt ihr nun unendlich viele Untote mit Blei vollpumpen, wenn ihr den Ausstieg einfach ignoriert. Auch wenn das Boot angelegt hat, werden immer wieder Zombies spawnen. Da hier auch einige Munitions- und Versorgungskisten stehen, könnt ihr euch eine Weile lang absichern.

In diesem Abschnitt könnt ihr zudem automatische Geschütze oder Elektrofallen aufstellen, die euch Rückendeckung geben. Diese solltet ihr allerdings nur im Notfall nutzen, da ihr Waffen ansonsten nicht schnell leveln könnt.

Es werden unendlich viele Zombies in New York spawnen, wenn ihr die Ankunft des Schiffes ignoriert.

Schnell leveln in Jerusalem

Eine dritte Methode für mehr Waffen-XP gibt es in der ersten Episode von Jerusalem - „Gehirnoperation”. Ganz am Ende der Mission müsst ihr den Helikopter vor Zombies schützen. Sobald er bereit ist, könnt ihr einsteigen und der Auftrag ist abgeschlossen.

Wollt ihr allerdings immer noch eure Waffen schnell leveln, dann könnt ihr hier unendliche Zombie-Horden töten. Die Untoten werden nämlich solange spawnen, wie ihr euch nicht für die Flucht entscheidet. Habt ihr genug XP gesammelt, steigt ihr einfach in den Heli.

Wir sollten an dieser Stelle noch eine Warnung aussprechen. Aktuell scheint das Levelsystem von World War Z ein paar Fehler zu haben. Manchmal werden verdiente XP einfach nicht gutgeschrieben oder das Spiel stürzt mitten in einer Mission ab.

Ihr solltet also nicht zu lange farmen, da ihr sonst das Risiko eingeht, den gesamten Fortschritt zu verlieren. Frei nach dem Motto: „Mühsam ernährt sich der Zombie-Killer.”