von: Sergej Jurtaev (24. April 2019)

Es gibt zwei ominöse Händler in Sekiro – Shadows Die Twice, die Sen nicht als Zahlungsmittel akzeptieren – sie wollen stattdessen Schatzkarpfen-Schuppen. Die seltenen Schuppen solltet ihr unbedingt sammeln, denn die Händler verkaufen einzigartige Gegenstände, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet!

Insgesamt 42 Schuppen könnt ihr in Sekiro sammeln.

Waren der Gefäß-Adligen Harunaga und Koremori

Dem Gefäß-Adligen Harunaga könnt ihr schon sehr früh im Spiel begegnen. Er treibt im Gewässer östlich der ersten Brücke im Gebiet „Hirata-Anwesen“. Folgende Objekte verkauft er:

Göttliches Gras (1 Schuppe) : Heilt euch vollständig.

: Heilt euch vollständig. Vertrocknete rote Kürbisflasche (2 Schuppen) : Erhöht Widerstand gegen Feuer und senkt Verbrennungsstatus.

: Erhöht Widerstand gegen Feuer und senkt Verbrennungsstatus. Maskenfragment – Rechts (7 Schuppen) : Wenn ihr alle drei Teile der Drachenmaske sammelt, dürft ihr eure Angriffskraft bei einer Figur des Bildhauers mit Skill-Punkten erhöhen.

: Wenn ihr alle drei Teile der Drachenmaske sammelt, dürft ihr eure Angriffskraft bei einer Figur des Bildhauers mit Skill-Punkten erhöhen. Fließender Übergang-Text (5 Schuppen): Eine Kampfkunst.

Anders als Harunaga findet ihr Koremori erst gegen Ende des Spiels im Gebiet „Palast der Urquelle“. Sein Versteck ist nicht ganz so leicht zu entdecken. Im entsprechenden Video weiter unten (Palast der Urquelle) zeigen wir euch ab 10:38 den Fundort des Händlers. Er verkauft diese Items:

Tropfen Drachenblut (1 Schuppe) : Heilt die Drachenfäule.

: Heilt die Drachenfäule. 2x Lapislazuli (je 6 Schuppen) : Ein seltenes Material, das ihr zum Verbessern von Prothesen-Modulen benötigt.

: Ein seltenes Material, das ihr zum Verbessern von Prothesen-Modulen benötigt. Maskenfragment – Links (12 Schuppen): Wenn ihr alle drei Teile der Drachenmaske sammelt, dürft ihr eure Angriffskraft bei einer Figur des Bildhauers mit Skill-Punkten erhöhen.

Achtung: Harunaga und Koremori wollen beide zum großen bunten Karpfen werden. Schließt ihr diese Quest ab, wird einer der beiden Gefäß-Adligen sterben. Die Waren des verstorbenen Händlers findet anschließend beim Überlebenden.

So findet ihr die 42 Schatzkarpfen-Schuppen

Eine dieser begehrten Schuppen erhaltet ihr, wenn ihr einen Schatzkarpfen töten. Sobald ihr einen Fluss, See oder Teich entdeckt, springt hinein und überprüft, ob dort Schatzkarpfen leben (meistens findet ihr welche).

Wichtig: Nach dem Sieg gegen die Verdorbene Nonne im Gebiet „Tiefen von Ashina“ lernt ihr die Mibu-Atemtechnik, die das Tauchen unter Wasser erlaubt. Kehrt damit zu bereits untersuchten Gewässern zurück und erkundet sie noch mal mit der neuen Fähigkeit. Viele Schatzkarpfen sowie auch andere Items verstecken sich nämlich unter Wasser.

Es gibt insgesamt 42 Schuppen in Sekiro, allerdings benötigt ihr nur 40 Stück, um alle Waren zu kaufen. So viele Schuppen könnt ihr in den einzelnen Gebieten finden:

Hirata-Anwesen : 7 Schuppen

: 7 Schuppen Senpo-Tempel : 2 Schuppen

: 2 Schuppen Tiefen von Ashina : 9 Schuppen

: 9 Schuppen Versunkenes Tal : 3 Schuppen

: 3 Schuppen Ashina-Burg : 2 Schuppen

: 2 Schuppen Palast der Urquelle: 19 Schuppen

Nachfolgend zeigen wir euch Videos, die alle Fundorte der Schatzkarpfen-Schuppen zeigen.

Schatzkarpfen beim Hirata-Anwesen

Schatzkarpfen beim Senpo-Tempel

Schatzkarpfen in den Tiefen von Ashina

Schatzkarpfen im Versunkenen Tal

Schatzkarpfen bei der Ashina-Burg

Schatzkarpfen beim Palast der Urquelle

