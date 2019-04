von: Marco Tito Aronica (25. April 2019)

Ihr wollt World War Z zu zweit spielen oder Gebrauch vom Splitscreen machen? Euch interessiert auch, ob Crossplay möglich ist oder es einen Koop-Modus gibt? Wir liefern euch hier alle Antworten, um euch die Kaufentscheidung zu erleichtern.

Spielt ihr im Multiplayer, solltet ihr eure Klassen abstimmen, die in diesem Video vorgestellt werden:

Gibt es Splitscreen und Koop?

Eine schlechte Nachricht vorweg: Wollt ihr World War Z gemütlich auf der Couch zu zweit spielen, werdet ihr trotz Koop-Kampagne enttäuscht. Diese bezieht sich nämlich auf einen Online-Multiplayer und bietet keine Möglichkeit auf lokalen Koop.

Ihr könnt es euch schon denken - Splitscreen ist demnach ebenfalls nicht möglich. Das könnte auch an den großen Zombiehorden liegen, die euch ständig überrennen. Diese auf einem geteilten Bildschirm darstellen zu lassen, dürfte erst auf der nächsten Konsolengeneration oder auf einem Highend-PC möglich sein.

Trotz Viererteams gibt es keinen lokalen Koop oder Splitscreen-Modus in World War Z - schade!

Gibt es Crossplay zwischen PC, PS4 und Xbox One?

Viele Spieler fragen sich, ob Crossplay in World War Z möglich ist. Die Frage ist berechtigt, wird das gemeinsame Spielen über verschiedene Plattformen auch bei Entwicklern zu einem wichtigen Thema. Leider müssen wir euch auch hier enttäuschen: Es gibt kein Crossplay im Zombie-Shooter. Im offiziellen FAQ zum Spiel, beantwortete Community Manager Jellyfoosh die Frage wie folgt:

”There are no plans for cross-play at this time.”

Aktuell gibt es also keine Pläne für Crossplay. Sollten dahingehend neue Ankündigungen stattfinden, werdet ihr dies hier erfahren.

Multiplayer - diese Möglichkeiten gibt es

Wollt ihr zu zweit spielen, müsst ihr wohl oder übel das Netzwerk nutzen. Der Multiplayer besteht aus einer Koop-Kampagne und einem PvP-Modus mit unterschiedlichen Spielvarianten. In der Kampagne könnt ihr alle Missionen mit bis zu vier Spielern absolvieren und dann entfacht World War Z auch sein volles Potential. Über die Gruppenfunktion könnt ihr Freunde einladen und schon geht es los.

Alternativ stürzt ihr euch in den PvP-Modus, der genau genommen eher ein PvPvE-Modus ist. Ihr kämpft nämlich nicht nur gegen andere Spieler um Überleben, sondern müsst euch auch der drohenden Gefahr der Untoten stellen, die immer mal wieder spawnen.

Der Multiplayer ist solide und lockert die Zombie-Ballerei immer wieder auf.

Im Multiplayer gibt es bekannte Modi mit außergewöhnlichen Namen. In Schwarm-Herrschaft gilt es drei Zonen auf der Karte einzunehmen und zu halten. Wollt ihr ein klassisches Team-Deathmatch erleben, spielt ihr Schwarm-Todeskampf. Andere Modi wie King of the Hill oder Impfstoffjagd lockern den Multiplayer zusätzlich auf.