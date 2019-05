ASMR: Das sind die besten Let's Plays und Videospiele für eure Tingles

von: spieletipps Team (15. Mai 2019)

ASMR kann für eine tiefe Entspannung sorgen.

Was ist eigentlich ASMR?

Die Übersetzung von ASMR lautet "Autonomous Sensory Meridian Response", also eine autonome sensorische Reaktion der Leitbahnen des Körpers. Es handelt sich dabei, im Falle von Let's Plays und Videospielen, um bestimmte Töne, die diese Reaktion hervorrufen. So können etwa ein Knistern oder Geräusche des Mundes dazu führen. Viele Menschen empfinden diese Reaktion als einen Schauer, der ihnen von der Kopfspitze bis zum Rückgrat hinnterläuft. Dieser wird als sehr angenehm und beruhigend empfunden.

ASMR in Videospielen

Tatsächlich gibt es bisher keine größeren Spiele, die direkt ASMR-Klänge verwenden. Doch wenn ihr Videospiele mit Kopfhörern hört, kann es durchaus Geräusche geben, die als sehr wohlig wahrgenommen werden. So kann etwa das Stapfen durch den Schnee, wie es in Red Dead Redemption 2 vorkommt, ein solches Geräusch sein. Ähnlich verhält es sich auch mit einem Spiel wie The Division 2.

Wenn ihr Videospiele mit Kopfhörern hört, bekommt ihr oft sehr intensive Hör-Erlebnisse, die durchaus auch angenehm sein können. Auf Steam könnt ihr jedoch auch Spiele entdecken, die sich explizit diesem Thema widmen. ASMR Universe etwa ist so eines. Dieses ist ganz darauf ausgelegt, euch die "Tingles" zu geben, die ihr so gerne erlebt. Impressionen zu ASMR Universe könnt ihr euch in diesem Video holen:

Let's Plays zu ASMR

Während es bisher im Videospielbereich in Bezug auf ASMR eher schlecht aussieht, könnt ihr auf YouTube einige Videos finden, die euch Tingles bringen können. Und zwar gibt es viele Let's Plays, die ganz auf ASMR ausgelegt sind. Wenn ihr euch diese anschaut - und vor allem anhört - könnt ihr euch gut entspannen oder diese vielleicht sogar zum Einschlafen nutzen.

Ein paar gute ASMR-Videos möchten wir euch im Folgenden präsentieren. Freilich gibt es auf YouTube noch viel mehr als nur diese. Mit etwas Suchen werdet ihr sicherlich schnell fündig.

Zuerst wollen wir euch ein Let's Play zu Die Sims 4 zeigen. Produziert wurde es vom Kanal celASMR. In diesem Spiel könnt ihr einer Frau lauschen, die sehr angenehm zu Die Sims 4 ins Mikrofon flüstert. Für ASMR-anfällige Menschen auf jeden Fall ein Quell für Entspannung.

Fortnite spielt ja sowieso fast jeder. Wieso sich also nicht mal ein ASMR-Video zu dem Spiel anhören und anschauen? Der Kanal ASMR Janina macht das ganze sehr sympathisch und entspannt - perfekt also für euch, um selbst zu entspannen.

Eine ganze Playlist zu The Elder Scrolls 5 - Skyrim findet ihr auf dem YouTube-Kanal von ASMRplays. Dabei handelt es sich um einen Mann, der ins Mikrofon flüstert. Seine sehr angenehme Stimme kann tatsächlich beruhigend wirken. Allerdings handelt es sich um ein englischsprachiges Let's Play.