von: Marco Tito Aronica (26. April 2019)

Ihr könnt Mortal Kombat 11 mit Mobile verbinden und im Konsolenspiel sowie in der App nützliche Vorteile abstauben. Wir verraten euch, wie das geht und was genau euch die Verbindung von Spiel und App bringt.

Habt ihr es noch nicht getan, solltet ihr euch im Store die App namens Mortal Kombat (ehemals Mortal Kombat X Mobile) herunterladen. Es handelt sich nicht um eine Companion-App, sondern um ein vollwertiges Beat ‘em Up.

Old Skool gegen New Skool im Trailer zu Mortal Kombat 11. Wer gewinnt?

Mortal Kombat 11 mit Mobile verbinden - so klappts

Startet Mortal Kombat 11 auf der Konsole eurer Wahl. Habt ihr das Prügelspiel noch nicht mit Mobile verbunden, werdet ihr ab und zu nach dem Startvorgang eine Meldung sehen, die euch die Verbindung von Spiel und App empfiehlt. Hier könnt ihr die Taste für „Code eingeben” drücken und gelangt direkt zur Eingabe. Alternativ drückt ihr im Menü die Options- oder Menü-Taste, um in die Einstellungen zu gelangen. Auch hier könnt ihr die Taste drücken, die euch in der Leiste oben angezeigt wird.

Um an den Code zu kommen, müsst ihr die App starten und hier ebenfalls die Einstellungen aufrufen. Tippt anschließend auf „Konsolen-Verknüpfung” und schon bekommt ihr einen sechsstelligen Code angezeigt, den ihr dann an der Konsole eingebt - schon habt ihr Mortal Kombat 11 mit Mobile verbunden.

Die Konsolen-Version mit Mortal Kombat Mobile zu verbinden ist schnell erledigt.

Vorteile der Verbindung zwischen Spiel und App

Um eines kurz klarzustellen: Natürlich gibt es keinerlei Nachteile, wenn ihr das Beat’ em Up mit mobile verbindet. Wollt ihr das volle Potential der Verbindung ausnutzen, solltet ihr euch täglich einloggen, denn jeden Tag gibt es neue Belohnungen.

Zuallererst erhaltet ihr die Ansager-Stimme von Kronika auf der Konsole. Im Menü unter „Audio” könnt ihr diese einstellen. Zudem könnt ihr euch bei den Benachrichtigungen, die ihr über die Options- oder Menü-Taste erreicht, tägliche Belohnungen abholen. Wir haben bei der ersten Verbindung 10 Herzen bekommen.

Doch auch in der Smartphone-App erhaltet ihr tägliche Belohnungen wie etwa Seelen oder MK11-Charaktere - in unserem Fall war das Jade mitsamt 40 Seelen. Diese holt ihr einfach im Postfach ab. Wollt ihr Mortal Kombat mit Mobile verbinden solltet ihr zusehen, dass ich euch jeden Tag einloggt, ansonsten werdet ihr einiges an Belohnungen verpassen.

