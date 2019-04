von: Marco Tito Aronica (26. April 2019)

In Mortal Kombat 11 könnt ihr Skins freischalten und eine ganz personalisierte Variante eurer Lieblingscharaktere erschaffen. Wir verraten euch, wie ihr neue Outfits bekommen könnt und wo ihr sie schlussendlich ausrüstet.

Die Kosmetik spielt neuerdings eine große Rolle. Skins und Ausrüstungen verändern das Aussehen der Charaktere auf verschiedene Weisen. Jeder Kämpfer verfügt dabei über knapp 60 freischaltbare Kostüme.

Die Schülerin von Sub-Zero müsst ihr erst freischalten, ehe ihr Frost neue Skins spendiert:

So könnt ihr Skins freischalten

Bei so vielen alternativen Outfits gibt es glücklicherweise mehrere Methoden, wie ihr neue Skins freischalten könnt. Wir stellen euch hier drei Möglichkeiten vor und starten mit der einfachsten.

Charakterlektionen abschließen

Charakterlektionen sind die schnellste Methode an neue Skins zu kommen. Leider könnt ihr über diese speziellen Tutorials jeweils nur ein Kostüm für jeden Charakter freischalten. Ihr findet die Charakterlektionen, indem ihr auf „Lernen” > „Tutorials” klickt. Ganz unten in der Liste findet ihr die Lektionen für alle Kämpfer.

Die Charakter-Tutorials sind sehr einfach und schnell abgeschlossen. Skins freischalten dürfte euch hier am leichtesten fallen. Ihr müsst lediglich einige Moves und Combos des jeweiligen Haudegen eingeben.

Einen Skin für jeden Charakter könnt ihr über die Charakterlektionen freischalten.

Charakter-Türme abschließen

Diese Methode dürfte für viele Spieler eine große Herausforderung darstellen. Über „Erobere” > „Türme der Zeit” gelangt ihr nach einem kurzen Tutorial zu speziellen Charakter-Türmen. Hier könnt ihr neben Skins sogar Ausrüstungsgegenstände freischalten. Das können kosmetische Items wie Masken, Waffen oder Holster sein.

Die Belohnungen für jeden Turm könnt ihr vorher einsehen. Ihr solltet diese Aufgaben allerdings erst in Angriff nehmen, wenn ihr euch etwas eingespielt habt - das wird nicht einfach!

Truhen in der Krypta öffnen

Ihr habt es euch mit Sicherheit schon gedacht: Die meisten Skins könnt ihr in der Krypta freischalten. Wir haben diese Methode absichtlich an das Ende gesetzt, da die Beute der Truhen hier zufällig ist und ihr nie wisst, ob ihr überhaupt neue Outfits bekommt.

Den Sub-Zero-Skin „Blutscholle” haben wir aus einer Truhe in der Krypta erhalten.

Wir haben die Beobachtung gemacht, dass vor allem Truhen, die etwa 10.000 bis 15.000 Koins kosten, ein neues Kostüm beinhalten. Wollt ihr mehr Skins freischalten, könnt ihr die Truhen zurücksetzen und sie erneut öffnen.

Skins ausrüsten und Varianten erstellen

Auch wir haben uns zunächst gefragt, wo genau wir Skins ausrüsten können. Die Kosmetik der Charaktere ist nämlich etwas versteckt und nicht sofort ersichtlich. Hier daher eine kurze Anleitung dazu:

Wählt im Menü „Anpassen” und anschließend „Charaktere”.

Wählt den Charakter aus, dessen Outfit ihr ändern möchtet und entscheidet euch für eine beliebige Variante . Ihr könnt auch eine komplett neue erstellen.

Im Reiter oben wechselt ihr jetzt mit den Schultertasten einfach zu „Kosmetik”. Links findet ihr alle Skins. Klickt ihr auf das Fenster, werden euch alle Kostüme angezeigt, die ihr bisher freigeschaltet habt. Wie ihr einzelne Skins freischalten könnt, seht ihr zudem auf deren Karte unten.

Neben Skins könnt ihr unter Kosmetik auch Intros oder Sieg-Bildschirme austauschen.

Viele der Kostüme unterscheiden sich nur farblich, nur selten verleihen Skins eurem Charakter einen gänzlich anderen Look. Auch Ausrüstungen könnt ihr in diesem Bereich anpassen. MK11 bietet hier sehr viele Anpassungsmöglichkeiten. Per Knopfdruck könnt ihr übrigens eine Variante mit eurem Lieblingsskin als Standard-Version festlegen. So startet ihr immer mit dem erstellten Loadout.

