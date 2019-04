von: Sergej Jurtaev (26. April 2019)

Im Überlebenskampf von Days Gone gibt Dutzende Aufgaben, die euch vom tristen Zombie-Alltag ablenken. Viele dieser Beschäftigungen sind selbstredend auch an Trophäen gebunden. Was ihr alles tun müsst, um die Platin-Trophäe in eurer virtuellen Vitrine zu wissen, verraten wir euch in diesem Leitfaden!

Alle Trophäen in Days Gone

Days Gone ist ein ziemlich umfangreiches Spiel, in dem ihr eine große Welt erkunden könnt. Die Erfolge sind demnach einigermaßen zeitaufwendig, aber schwierig ist das Freischalten der Platin-Trophäe nicht. Das Spiel kommt euch sogar entgegen und verlangt nicht einmal, dass ihr alle Sammelobjekte finden müsst. Außerdem sind auch keine Achievements verpassbar. Ihr könnt euch sogar um alle Trophäen kümmern, nachdem ihr die Story durchgespielt habt!

Es gibt insgesamt 46 Trophäen – die Verteilung sieht wie folgt aus:

Bronze-Trophäen : 28

: 28 Silber-Trophäen : 15

: 15 Gold-Trophäen : 2

: 2 Platin-Trophäe: 1

In der nachfolgenden Tabelle listen wir die sichtbaren Trophäen auf. Die hauptsächlich auf die Story bezogenen geheimen Erfolge findet ihr in der Tabelle darunter.

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Onepercenter Wachst über euch hinaus und schaltet jede Trophäe in „Days Gone“ frei. Platin Days Done Schließt die Story von „Days Gone“ ab. Gold Hinterhaltcamp-Jäger Schließt die Hinterhaltcamp-Jäger-Story ab. Silber

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Infizierungsbeseitiger Schließt die Infizierungsbeseitiger-Story ab. Silber

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Plündercamp-Jäger Schließt die Plündercamp-Jäger-Story ab. Silber

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Das Ende der Welt Schließt die „Das Ende der Welt“-Story ab. Silber

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Eine weniger Besiegt eure erste Horde. Silber Farewell-Drifter Driftet insgesamt 10 Minuten mit eurem Bike. Bronze

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Der Geist von Farewell Erledigt 100 Gegner im Tarnmodus. Bronze Zuverlässiger Freund Erledigt 200 Gegner mit einer hergestellten Waffe. Bronze Abwechslung ist die Würze des Lebens Erledigt mit jeder Art von Armbrustbolzen einen Gegner. Silber

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Farewell-Original Kauft je eine Verbesserung der Kategorie Leistung, Optik und Lackierung für eurer Bike. Silber Neukunde Verbessert euer Bike zum ersten Mal. Bronze Burnout-Apokalypse Setzt Nitro ein und driftet gleichzeitig mindestens 5 Sekunden mit deinem Bike. Bronze

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Die Kunst der Reparatur Bringt 100 Teile Schrott an eurem Bike an. Bronze Du hast da was Rotes Sammelt 541 Objekte von Leichen. Bronze Leih mir dein Ohr Sammelt 989 Freaker-Ohren. Bronze Wer‘s findet ... Schaltet euer erstes Sammelobjekt frei. Bronze Möchtegern-Glücksritter Schaltet mehr als 50 % der Sammelobjekte frei. Bronze Roadshow Schaltet mehr als 75 % der Sammelobjekte frei. Silber Das ist kein Leben Rettet 10 Überlebende. Bronze Besser leben mit Chemie Verbessert erstmalig entweder eure Gesundheit, Ausdauer oder Fokussierung. Bronze Leistung verbessert Bringt entweder eure Gesundheit, Ausdauer oder Fokussierung auf Maximum. Silber Beste Freunde für immer Erreicht in einem Camp den Vertrauensstatus „Verbündet“. Silber Beste Freunde für immer (fürs Leben) Erreicht in drei verschiedenen Camps den Vertrauensstatus „Verbündet“. Gold Warmer Regen Gebt 20.000 Punkte in einem Camp aus. Silber Willkommen bei der Party, Kumpel Beseitigt alle Hinterhaltcamps, Infizierungen und NERO-Kontrollpunkte in einer Region. Silber Küchenhelfer Verkauft Tierfleisch oder Pflanzen an ein beliebiges Camp. Bronze Halt mich nicht auf Schaltet eure erste Fertigkeit frei. Bronze Ich bin außer Kontrolle Schaltet 15 Fertigkeiten frei. Bronze Mich hält nichts auf Schaltet 30 Fertigkeiten frei. Bronze Mr. Fahrenheit Schaltet 45 Fertigkeiten frei. Silber Steine treten Zerstört 12 Anarchisten-Steinhaufen. Bronze

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Oregon- Handwerker Stellt 50 Objekte her. Bronze

Geheime Trophäen in Days Gone

Zwölf Trophäen sind geheim in Days Gone und ihr schaltet sie in erster Linie innerhalb der Story frei. Die Beschreibungen geben euch leichte Hinweise auf die Ereignisse im Spiel. Es besteht Spoiler-Gefahr!

Erfolg Freischaltbedingung Trophäe Nur eine Fleischwunde Entkommt aus dem Crazy Willie‘s. Bronze Speziallieferung Bringt eine Lieferung zu Tucker oder Copeland. Bronze Der Zweck und die Mittel Erfahrt, was mit NERO passiert ist. Bronze Gesucht und gefunden Fahrt mit Boozer nach Süden. Bronze Kameraden Seht nach Boozer. Bronze Deinen Namen zurückholen Revanchiert euch. Bronze NOMAD Fahrt allein los. Bronze Halt dich fest Seht ein bekanntes Gesicht. Bronze Es wird kalt Stellt eine Verbindung her zu dem, was ihr verloren habt. Bronze Morior Invictus Fahrt los und holt euch, was euch gehört. Silber Darauf habe ich gewartet Nehmt Rache ... ein für alle Mal. Bronze Das ist ein Messer Erledigt einen Brecher, Sprinter oder Rager mit dem Messer. Silber

