von: Marco Tito Aronica (30. April 2019)

In der Krypta benötigt ihr drei Gegenstände, um ein Tor in Goros Unterschlupf zu öffnen. Herz des einen Wesens, Seele des einen Wesens und Geist des einen Wesens. Wir verraten euch, wie ihr die Fragmente freischaltet.

Goros Große Halle: Standort der verschlossenen Tür

Goros Unterschlupf erkundet ihr relativ früh in der Krypta. Das einzige, was ihr zum Öffnen des riesigen Tores benötigt, ist das Horn von Motaro. Dieses findet ihr in der Gruft bei den Koordinaten: 4658, 1518.

Goros Große Halle, wo ihr das Herz des einen Wesens, die Seele des einen Wesens und den Geist des einen Wesens in eine weitere Tür einsetzen müsst, findet ihr etwa bei den Koordinaten: 3600, -6052. Wie ihr alle drei Gegenstände des einen Wesens erhalten könnt, erfahrt ihr nachfolgend.

Findet das Herz, die Seele und den Geist des einen Wesens, um diese Tür in der Krypta zu öffnen. Der rosa Punkt zeigt euch den Fundort auf der Karte.

Herz des einen Wesens

Freischaltung: Zeigt zehn Mal Gnade in beliebigen Türmen.

Wie ihr Gnade zeigen könnt, haben wir euch bereits in einem separaten Guide verraten. Startet einen beliebigen Turm und anstatt die Möglichkeit eines Fatalities am Ende eines gewonnenen Kampfes zu nutzen, führt ihr Gnade aus und belebt euren Kontrahenten wieder. Nach dem zehnten Mal erhaltet ihr das Herz des einen Wesens und obendrauf die Trophäe „Noch nicht tot”.

Geist des einen Wesens

Freischaltung: Führt zehn Fatalities in beliebigen Türmen aus.

Wollt ihr den Geist des einen Wesens finden, müsst ihr lediglich zehn Fatalities in beliebigen Türmen ausführen. Eine Liste mit allen blutigen Finishern findet ihr im verlinkten Guide oben. Da ihr nach jedem gewonnenen Kampf einen Fatality ausführen könnt, sollte der Geist des einen Wesens schnell euch gehören.

Seele des einen Wesens

Freischaltung: Führt zehn Brutalities in beliebigen Türmen aus.

Die Seele des einen Wesens gehört euch, wenn ihr Kämpfe zehn Mal mit Brutalities in Türmen beendet. Wir empfehlen euch hier, die Move-Liste eures Charakters während des Kampfes aufzurufen, denn hier findet ihr alle möglichen Brutalities, die sich von Kämpfer zu Kämpfer unterscheiden.

Einen klassischen Brutality können alle Charaktere ausführen: Unten + Dreieck/Y (gedrückt halten). Beendet ihr den Kampf mit dieser Kombo, schlagt ihr eurem Opfer den Schädel ab und habt einen Brutality ausgeführt. Erreicht zehn Brutalities und die Seele des einen Wesens gehört euch.

Die Fragmente erhaltet ihr direkt nach dem Abschluss der beschriebenen Herausforderungen.

Mit den Gegenständen des einen Wesens im Gepäck kehrt ihr zu Goros Große Höhle zurück und setzt die Fragmente einfach in die Tür ein. Schon habt ihr einen neuen Pfad freigeschaltet.

